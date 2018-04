Deutsche Großunternehmen starten die Identitäts-Plattform Verimi. (obs/Verimi/André Forner)

Der Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica lässt grüßen: Die eigene Identität und vor allem die damit verbundenen persönlichen Daten sind zu einem hohen Gut geworden. Während Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress aussagen muss, startet nun die europäische Daten- und Identitätsplattform Verimi. Der Name ist angelehnt an das englische „verify me“. Hier lassen sich persönliche Daten sicher hinterlegen und sich so bei verschiedenen Online-Diensten nach dem Prinzip des Single-Sign-on anmelden. Bislang sind Log-Ins beim Online-Banking der Deutschen Bank, bei Angeboten der Bundesdruckerei sowie diversen Startups möglich. Die Anzahl der Partner soll aber schon bald deutlich erweitert werden. Darüber hinaus wird es nach Angaben von Verimi möglich sein, über den Dienst digitale Behördengänge oder auch Zahlungen abzuwickeln. Hinzu kommt die qualifizierte elektronische Signatur nach „eIDAS“.

Mehrere deutsche Großunternehmen haben sich im Frühjahr 2017 zusammengetan und Millionen Euro in die Plattform investiert. Darunter sind etwa die Allianz, Lufthansa, aber auch die Bundesdruckerei. Sie wollen den datenhungrigen US-Diensten mit einer transparenten Identitätsplattform etwas entgegensetzen. Verimi-Chefin Donata Hopfen betont gegenüber der Süddeutschen Zeitung: „Der Datenskandal von Facebook zeigt, dass wir dringend eine europäische Alternative brauchen.“ So sollen Verimi-Nutzer selbst bestimmen, welche Daten sie welchem Partner zur Verfügung stellen. Dabei können erteilte Genehmigungen jederzeit widerrufen werden.