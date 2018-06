Nach Angaben der afghanischen Behörden läuft inzwischen die Fahndung nach den Männern, die am späten Sonnabend die Unterkunft einer schwedischen Hilfsorganisation überfielen. Dabei töteten sie die Frau aus Deutschland und einen afghanischen Wachmann. Zudem wurde eine Frau aus Finnland von den Tätern verschleppt.

Ob die Deutsche für die Hilfsorganisation „Operation Mercy“ arbeitete, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Gruppe, die ihren Hauptsitz in der schwedischen Stadt Örebro hat, betreibt in Afghanistan Bildungsprojekte für Frauen und Programme, um die Kindersterblichkeit zu verringern. Ein Sprecher des afghanischen Innenministers sagte: „Wir können nicht sagen, ob der Zwischenfall einen kriminellen oder einen terroristischen Hintergrund hat.“

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Ausländische Hilfsorganisationen haben wegen des Erstarkens der radikalislamischen Taliban zahlreiche ihrer Büros im Land geschlossen. Insgesamt halten sich nur noch wenige Deutsche in Afghanistan auf, die nicht im diplomatischen Dienst oder bei der Bundeswehr sind. Häufig wurden in den vergangenen Monaten Geiselnahmen von Ausländern gemeldet, die allerdings oft nach relativ kurzer Zeit wieder freigelassen wurden.

Die Entführungsmafia nimmt häufig Frauen ins Visier. 2015 wurde etwa eine Mitarbeiterin der deutschen Entwicklungshilfsorganisation GIZ verschleppt und nach etwa zwei Monaten in Gefangenschaft wieder freigelassen. Andere Kidnapping-Opfer wurden von den Entführern an die Taliban weitergegeben. Ein anderes Motiv für den Überfall könnte allerdings auch religiöse Verblendung darstellen. So griffen die Taliban im Jahr 2014 die Unterkunft einer Organisation an, deren Mitglieder sie für Missionare hielten.