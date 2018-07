Besonders erfolgreich waren die Vegesacker Fahrer Kris Flettner im Altersjahrgang „Boys 8 & under“ und Klaas Jachens im Altersjahrgang „Men 17-29“, die jeweils Deutsche Vizemeister 2018 wurden. Für Thomas Duckhorn reichte es diesmal leider nicht für einen der vorderen Plätze. In den Vorläufen und im Halbfinale war er nicht zu schlagen. Im Finale jedoch hatte er Pech und rutschte gleich zweimal von den Pedalen. Am Ende fuhr er auf den siebten Platz bei den „Cruisern 45-49“.

Nick Henke startete in Weiterstadt das erste Mal in zwei Klassen (20“ und 24“). Hier belegte er am Sonnabend einen tollen siebten Platz bei den „Cruisern 16 & under“. Am Sonntag wollte er es dann noch bei den „Boys 11/12“ wissen. Hier reichte es leider nur zu einem siebten Platz im Viertelfinale. Weitere erfolgreiche Starter waren Zoé Flettner (achter Platz „Girls 15-16“), Ian Henke (fünfter Platz im Halbfinale „Boys 9/10“), Benjamin Aron Bentje (fünfter Platz im Halbfinale „Boys 11/12“) und Justin Duckhorn (dritter, fünfter und siebter Platz in den Vorläufen „Men 17-29“).

Außer an der Deutschen Meisterschaft haben die Vegesacker Fahrer auch in diesem Jahr wieder erfolgreich an internationalen und nationalen Wettbewerben teilgenommen beziehungsweise werden noch daran teilnehmen, beispielsweise am UEC BMX European Cup mit Rennen in Italien, Belgien und in den Niederlanden. Auf nationaler Ebene ist es unter anderem die BMX-Bundesliga, die mit ihren acht Wertungsläufen zuletzt am 23. und 24. Juni (dritter und vierter Wertungslauf) in Berlin stattfand. Hier erreichten die Vegesacker Fahrer Kris Flettner, Klaas Jachens und Thomas Duckhorn jeweils die ersten Plätze in ihren Altersjahrgängen. Die nächsten Wertungsläufe der BMX-Bundesliga 2018 finden vom 15. bis 16. September in Ingersheim (Baden-Württemberg) sowie vom 29. bis 30. September in Kornwestheim (Baden-Württemberg) statt.

Ein weiterer Wettbewerb auf nationaler Ebene ist der sogenannte Nordcup/Beginners-Cup. Das sind Rennserien der Norddeutschen Verbände und BMX-Vereine. Teilnehmer dieser Rennen sind zum einen BMX-Fahrer mit einer BDR-Lizenz und zum anderen sogenannte Beginner. Diese Beginner sollen über diese Rennserien an die in der Regel leistungsstärkeren Lizenzfahrer herangeführt werden. In diesem Jahr werden neun Läufe im Nordcup/Beginners-Cup ausgetragen. Zuletzt gingen die Vegesacker Lizenz- und Beginner-Fahrer in Bielefeld an den Start. Dort fanden am 30. Juni und 1. Juli der vierte und fünfte Lauf der Rennserie statt.

Auch hier waren die Vegesacker Fahrer wieder sehr erfolgreich. So konnten sich unter anderem Veronique Bentje und Kris Flettner an beiden Tagen jeweils den ersten Platz sichern und wichtige Punkte für einen möglichen Gesamtsieg sammeln. Auf einen weiteren ersten Platz fuhr Tim-Fabian Witt, der leider nur am Sonntag an den Start gehen konnte. Das diesjährige Finale im Nordcup/Beginners-Cup findet am 22. und 23. September mit den Läufen acht und neun auf der BMX-Anlage des Vegesacker BMX-Clubs statt.

Die BMX-Bahn des Vegesacker BMX-Clubs liegt an der Friedrich-Humbert-Straße 24 in 28759 Bremen. Das Training findet in der Sommerzeit am Dienstag und Donnerstag jeweils von 17.30 bis 19 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://www.bmx-bremen.com/.