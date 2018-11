Nach spannenden Partien konnten sich die Lilienthaler Einradhockey-Spieler über den Deutschen Meistertitel freuen.

Die besten Teams in der D-Leistungsklasse traten bei der Meisterschaft an. Im Modus jeder gegen jeden fuhr der TV Lilienthal zahlreiche Siege und ein Unentschieden ein und sicherte sich damit den Turniersieg und die Deutsche Meisterschaft.

Das Turnier begann für die Gastgeber mit dem Spiel gegen das Team der Turbo Ducks aus der Nähe von Frankfurt. „Unser Glück war, dass wir von Beginn an hellwach und hochkonzentriert waren. Durch gute Raumaufteilung fanden die eigentlich gleichstarken Gäste kein Durchkommen. So gewannen wir das Spiel“, sagt Cord Metzing, Co-Trainer der Moorteufel.

Offener Schlagabtausch

Im zweiten Spiel ging es gegen oneleine Hannover. „Spiele gegen Hannover sind immer umkämpft und ausgeglichen. Dieses Mal setzten wir uns durch mit 6:3", berichtet Metzing. Das dritte Spiel gegen die Wellenbrecher aus Wilhelmshaven entwickelte sich zum offenen Schlagabtausch. Spielertrainer und Abteilungsleiter Malte Voelkel blickt zurück: „Bereits nach fünf Minuten lagen wir mit 2:4 hinten. Doch wir haben uns immer wieder rangekämpft. Als wir dann sogar mit 6:5 in Führung gingen, brach in der Halle riesiger Jubel aus. Kurz vor Schluss lagen wir durch einen Strafstoß gegen uns und ein sehenswertes Fernschusstor jedoch plötzlich wieder mit 6:7 zurück. Doch die Unterstützung von der Tribüne hat uns noch einmal nach vorne gepeitscht. Letztendlich gelang uns noch der entscheidende 7:7-Ausgleich.“

Da kurz zuvor die Wellenbrecher überraschend gegen die Turbo Ducks verloren hatten, lag der Titelgewinn nun in der Hand der Lilienthaler. Doch dafür musste im letzten Spiel ein Sieg gegen das Team aus Thedinghausen her. Mit einem Unentschieden oder einer Niederlage wären die Turbo Ducks Turniersieger geworden. Cord Metzing berichtet: „Man merkte uns den Druck an, gewinnen zu müssen. Erst nach 13 Minuten, also kurz vor Ende der ersten Halbzeit, ist der Knoten geplatzt und wir konnten in Führung gehen. Diese haben wir glücklicherweise bis zum Ende des Spiels nicht mehr aus der Hand gegeben und konnten sie sogar noch auf 8:2 ausbauen."

Somit stand fest: Die TV Lilienthal Moorteufel sind D-Meister der Deutschen Einradhockeyliga 2018 – für Malte Voelkel „ein riesiger Erfolg für die noch junge Abteilung". Für die starke Leistung überreichte der Vorsitzende des ausrichtenden TV Lilienthal, Reinhard Schülke, den Moorteufeln bei der Siegerehrung einen Wanderpokal des Verbandes. Den dürfen die Lilienthaler jetzt für ein Jahr lang bis November 2019 behalten.

Cord Metzing und Malte Voelkel ziehen ein zufriedenes Fazit: „Es war eine insgesamt gelungene Veranstaltung. Das haben uns die teilnehmenden Teams und die Zuschauer zurückgemeldet. In der Winterpause haben wir nun die Möglichkeit, uns für die kommende Saison ab Februar 2019 vorzubereiten. Dann werden wir möglicherweise sogar mit zwei Lilienthaler Teams an den Ligaspielen teilnehmen.“