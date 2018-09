WM

Deutschland-Achter gewinnt Gold bei Ruder-WM

Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Plowdiw die Goldmedaille gewonnen. Im Finale der Titelkämpfe am Sonntag in Bulgarien kam der Titelverteidiger um Schlagmann Hannes Ocik vor den Booten aus Australien und Großbritannien ins Ziel.