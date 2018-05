Dann berichtete Miriam Voigt ausführlich über ihre Arbeit. Bei den „Minimäusen“, dem Kinderchor der Fünf- bis Neunjährigen, gab es leider starke Schwankungen, sodass kein echtes Chorgefühl mehr vorhanden war. So kam sie auf die Idee, ein Chorwochenende zu veranstalten, zu dem 30 Kinder kamen. Diese Idee trug Früchte, denn jetzt treffen sich wieder regelmäßig acht bis zehn Kinder. Auf die „Coolkids“, das sind die Mädchen und Jungen von acht bis zwölf Jahren, hatten diese Schwankungen auch Auswirkungen. Jetzt aber treffen sich in dieser Gruppe wieder regelmäßig 14 Kinder. Im „Yes-Club“ treffen sich die Kinder ab 13 Jahren, und in der Jugendgruppe die Jugendlichen ab 16 Jahren, die alle sehr motiviert sind. 25 bis 30 Kinder und Jugendliche treffen sich regelmäßig.

Auch in der Jugendband „SonLight“ geht es nach einer Durststrecke wieder aufwärts, nachdem mehrere Jüngere hineingeschnuppert hatten. Diese Jugendband gibt es jetzt seit zwei Jahren. Im Chor „Alive“ treffen sich jeweils zwölf Kinder ab zehn Jahren.

Ganz begeistert war Miriam Voigt von den gegenseitigen Besuchen der EC-Gruppen. Hier haben sich mehrere Kirchengemeinden aus den Landkreisen Verden, Diepholz und Osterholz zusammengeschlossen. Zunächst fand dieser Besuch in Verden, dann in Osterholz-Scharmbeck und schließlich in Daverden statt, wo sich 55 Teilnehmer wohl fühlten.

Die Arbeit des Fördervereins und der engagierten Diakonin tragen Früchte, denn mit Jonathan Hartmann (23) und Emely Aves (19) wurden zwei junge Menschen in den Kirchenvorstand gewählt.

In diesem Jahr wird es am Sonnabend, 9. Juni, wieder eine Aktion "Car wash“ im Meyko-Waschpark geben. Am Sonntag, 10. Juni, findet dann in der Kirche ein Konzert des „Stubenchors“ statt.