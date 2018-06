Mit Daniel Goth (König) und Kerstin Goth (Damen- und auch Bogenkönigin) gab es ein fröhliches und überglückliches Königspaar. Gefeiert wurde bei sommerlichen Temperaturen und strahlend blauem Himmel.

Majestäten aus einer Familie hat es schon des Öfteren und zuletzt bei Maik und Anke Fitz gegeben, doch diese Konstellation ist im Schützenverein Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt neu. Schützenkönig wurde am Sonntag nämlich Daniel Goth, dessen Ehefrau Kerstin gleichzeitig Damen- und auch Bogenkönigin ist.

Das Schützenfest begann mit einer Barriere, denn beim Abholen des 2018er-Königs Maik Fitz in der Straße Im Sack in Thedinghausen ließ eine „Bürgerwehr“ um Klaus-Dieter Schneider die Di-Do-Ho-Marschgruppe nicht so einfach passieren. Dabei hatten die Gäste eigentlich damit gerechnet, dass traditionell die ortsansässige Gilde einen Schlagbaum aufstellen würde, zumal Maik Fitz auch Mitglied in diesem Schützenverein ist. Zunächst mit Boxhandschuhen, die aber nicht eingesetzt wurden und bei den „Thänhusern“ zusammengebunden waren, dann mit Proviant wurde der Weg freigekauft. „Eine interessante Aktion“, fanden besonders die jungen Mitglieder.

Die Bogenschützen hatten bereits am Wochenende zuvor ihre Majestäten auf der Anlage am Dibberser Bahnhof ermittelt. Neben Bogenkönigin Kerstin Goth wurde in einem spannenden und langanhaltenden Wettbewerb, Claus-Günter Eiben Vize, Emil Ziemann Bogen-Jugendkönig und Milena Jäger Jugend-Vize.

Mit dem Luftgewehr ermittelte Di-Do-Ho die anderen Majestäten. Hinter König und Vize erhielt Sportleiter Herbert Habekost als Dritter eine silberne Eichel. Vizekönigin wurde Sabrina Daebel, Dritte ihre Mutter Ingrid. Als Jugendkönig konnte sich Fabian Weber feiern lassen, als Vize muss Lasse Frech die Scheibe ans Haus nageln. Kinderkönigin wurde Jasmin Juschkat, Vize Maren Fahrenholz.

Den Vereinspokal der Damen sicherte sich Stefanie Juschkat mit 96,0, den der Schützen Tim Juschkat mit 100,1 Ringen. Beim Preisschießen belegten die vorderen Plätze Maik Fitz (52,0 Ringe), Helga Osmers (51,7/51,2), Annemarie Juschkat (51,7/50,2), Hermann Thran (51,5/51,3), Gabriele Falldorf (51,5/50,7) und Katharina Grothenn (51,5/49,2).

Gemütlich saß die Dorfbevölkerung an beiden Tagen bei Kaffee und Kuchen zusammen. Für die leckeren Torten waren die Vereinsfrauen verantwortlich. Für Riesenstimmung sorgte am Sonnabend DJ Maik. Zur Eröffnung des Königsballs fand die Siegerehrung der Sportwoche „Luftgewehr-Auflage“ statt. Den Mannschaftssieg hatte sich der SV Kleinenborstel mit 922 Ringen gesichert. Dahinter folgten SV Schwarme (918,3), SV Haendorf (916,9), die SGI Thedinghausen (911,7) und V Berxen (910,1).

Als beste Damen wurden Heike Lühmann (SGI Thedinghausen/311,6), Corinna Schröder (SV Schwarme/307,1) und Rieke Habekost (SV Kleinenborstel/306,9) ausgezeichnet. Bei den Herren trafen Uwe Kruse (SV Hoyerhagen/313,1), Uwe Habighorst (SV Haendorf/312,4) und Heiko Purnhagen (SV Okel II/310,5) am besten. Abordnungen aus Felde und Riede feierten kräftig mit den Di-Do-Ho-Schützen mit.