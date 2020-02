Internationale Filmfestspiele

Die 70. Berlinale ist eröffnet

Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind gestartet. Die neuen Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian eröffneten die 70. Berlinale am Donnerstagabend mit einer feierlichen Gala am Potsdamer Platz.