Mit 31 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begab sich die Gruppe Anfang des Monats auf eine neuntägige Reise noch Slowenien, um die schönste Seite der Adria zu erkunden und die Herbstsonne zu genießen.

Mit Zwischenstopp und Übernachtung im niederbayerischen Deggendorf quartierte sich die Gruppe in der für ihr Bier bekannten Stadt Laško im Osten Zentralsloweniens in einem Vier-Sterne-Hotel ein. Dort gab es auch nach jedem der teilweise langen Ausflüge ein ausgiebiges Abendessen sowie die erholsame Bettruhe. Erster Höhepunkt der Gruppe war dann der Ausflug in die Hauptstadt Ljubljana. Mit der Standseilbahn legten die Reisenden die knapp 70 Meter Höhenunterschied am Hang des Schlossbergs binnen einer Minute zurück und besuchten anschließend die dortige Burg. Danach blieb noch ausreichend Zeit, um die alpenländische Stadt in Eigenregie zu erkunden.

Beeindruckende Altstadt

Richtig mediterran wurde es beim Ausflug an Piran. Mit ihrer Altstadt und den venezianischen Einflüssen gilt die weitgehend autofreie Stadt als die schönste an der slowenischen Küste – eine „Kulturperle“, wie die Reisegruppe erfuhr. „Ein weit ins Meer hineinragender Felsvorsprung, sowie die mediterran lebenslustige Atmosphäre machen diesen Ort so einzigartig.“ Für die reisefreudige Gruppe war der vierte Tag damit aber noch lange nicht beendet. Von Piran ging es weiter entlang der slowenischen Riviera in den Erholungsort Portorož. Die größte Sehenswürdigkeit hier: Der sogenannte Rosenhafen, der durch seine Lage in einer Bucht vom teils heftigen Nordwind Bora geschützt ist. Deswegen herrsche hier das beste Klime im gesamten Golf von Triest, heißt es. Zum Flanieren und Entdecken ging es zuletzt noch in die Altstadt von Koper. „Besonders in den engen lebhaften Gassen findet man schöne Häuser und kunstvolle Details“, stellte die Gruppe begeistert fest.

Mit diesem ausführlichen Städtetrip hatten die Stuhrerinnen und Stuhrer noch lange nicht alles gesehen – vielmehr war gerade erst die Halbzeit des Slowenien-Trips vorüber. Entsprechend ging es an Tag fünf auch gleich weiter. Stadtführung in Maribor: Altstadt, Domkirche, Stadtburg und Glavni Platz mit Rathaus und den schmucken Bürgerhäusern umzu. Für Weltentdecker ist jeder Ort auf seine Weise interessant und so fand die Gruppe auch während der anschließenden Freizeit allerlei schöne Plätzchen. Gleich im Anschluss ging es weiter nach Ptuj, der ältesten Stadt Sloweniens. In einem zweistündigen Rundgang durch die denkmalgeschützte Altstadt lernten die Reisenden die wichtigsten historischen Bauten kennen und verschafften sich einen Eindruck der kulturellen Schatzkammer. Da die Drava-Stadt von Weinhügeln umgeben ist, ließen sich die Touristen nicht die Gelegenheit nehmen, landeseigene Rebensäfte in einem der Weinkeller zu kosten.

In die Natur führte die Gruppe ihre Reise am sechsten Tag: Der Blumenpark in Mozirje gilt als einer der schönsten in ganz Südeuropa. Die farbenfrohe Blütenpracht zieht jährlich etwa 80 000 Besucher an. Kein Wunder also, dass die Stuhrerinnen und Stuhrer hier Halt machten, bevor sie Bled besuchten. In dem Luftkurort genossen sie neben Klima auch eine Stadtführung und erfreuten sich an einer Fahrt auf einem Pletna-Boot. Die überdachten Kahne sind das Markenzeichen der Stadt. Ziel war die Insel Bled im See, bekannt für die „Unserer Lieben Frau dem See“-Kirche. Dem Wallfahrtsort stattete die Gruppe vor der Rückfahrt ins Hotel auch noch einen Besuch ab.

Bevor es Zeit wurde, die Koffer zu packen, brach die Gruppe noch einmal zu einer längeren Ausflugsfahrt auf. Knapp zweieinhalb Stunden Reisedauer und eine Grenze entfernt von Laško liegt die italienische Stadt Triest. Fast 500 Jahre lang durchgehend habsburgisch-österreichisch regiert, war die Innenstadt, die mit ihrer Architektur so anders daherkommt als viele andere italienischer Städte, noch einmal eine interessante Sehenswürdigkeit für die Reisenden. Damit war die Reise auch schon fast zu Ende. Auf der Rückfahrt übernachtete die Gruppe noch in Graz und Linz und schaute sich auch beide Städte an. Dann ging es jedoch endgültig zurück nach Stuhr. Eindrücke und Erinnerungen hat die Reisegruppe während ihres Trips nach Slowenien auch zahlreich gesammelt.