Parteitag in Braunschweig

Die AfD will regierungsfähig werden

Mit dem Wechsel an der SPD-Spitze könnte die nächste Bundestagswahl schneller kommen als erwartet. Darauf will die AfD vorbereitet sein. Bei ihrem Bundesparteitag in Braunschweig ist „Regierungsfähigkeit“ das Zauberwort.