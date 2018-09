September, findet wieder der inzwischen sehr beliebte Singkreis von 15 bis 16.30 Uhr statt; danach immer am ersten Donnerstag im Monat.

Am Donnerstag, 13. September, wartet die Gruppe „Wi snackt platt“ auf rege Teilnahme: „Wi dreept us jeden tweeten Donnerstag in’n Monot von Klock dree bit halv fiev in de Alte Wache, Ruum 1.8 in Obergeschoss. Bi Koffee, Tee un Keksen leest wi plattdütsche Geschichten, klönt över dit und dat und hebbt bannig Spooß dorbi. Die Gruppe würde sich über neue Teilnehmer sehr freuen.

Am Mittwoch, 19. September, erwarten die Computer-Experten von 14.30 bis 16.30 Uhr beim Computertreff Alte Wache, kurz CAW, wieder viele neugierige und interessierte Gäste, die über die aktuellsten Neuigkeiten informiert werden möchten.

Bereits seit ein paar Wochen findet montags von 19.30 bis 22 Uhr der Kartenspielabend statt. Gespielt werden im Erich-Troue-Raum im Erdgeschoss überwiegend Doppelkopf und Skat, aber auch viele andere Spiele werden angeboten. Auch diese Gruppe würde sich über neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen.

Ab diesem Monat werden außerdem diverse Computer-, iPhone- oder iPad- und Smartphone-Kurse, Workshops für die Bereiche Navigation, Excel und Fotoverarbeitung für Einsteiger sowie kostenloses Downloaden von Musik und Videos aus dem Internet angeboten. Bei genügend Interessierten können auch Workshops angeboten werden, die sich schwerpunktmäßig mit dem Ein- und Verkaufen im Internet beschäftigen: Bei einer Teilnehmergröße von vier bis sechs werden die Kurse oder Workshops zusammengestellt. Eine Anmeldung im Vereinsbüro ist aus diesem Grunde erforderlich.

Schon seit rund acht Jahren existiert in der Alten Wache eine Gruppe Englisch für Anfänger. In dieser Gruppe sind einige Plätze frei geworden. Wer Lust und Freude hat, seine Schulenglisch-Kenntnisse aufzufrischen, ist zur künftigen Teilnahme herzlich eingeladen. Auch hierfür ist eine Anmeldung im Vereinsbüro erforderlich.

Ein Frühstücks-Café wird an jedem Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr angeboten. Hier kann man in Ruhe frühstücken, Neuigkeiten austauschen und klönen. Ehrenamtlich tätige Frauen wechseln sich dabei ab, um die Gäste mit einem leckeren, reichhaltigen Frühstück an liebevoll gedeckten Tischen zu verwöhnen. Da noch ein paar Plätze frei sind, können noch Interessierte vorbeikommen – sollten sich aber vorher im Vereinsbüro anmelden.

Weitere Informationen zu allen vorstehenden Angeboten gibt es im Vereinsbüro der Alten Wache. Dieses ist in der Regel dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 04 21 / 809 06 77 oder der E-Mail-Adresse info@seniorenzentrum-weyhe.de erreichbar.