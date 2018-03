Kampfszenen erinnern an die Schlacht bei Altenesch – daran will sich die Landjugend beteiligen. (Georg Jauken)

Auch darüber hinaus gibt es jede Menge positives Feedback aus dem Ort für die Aktivitäten der Jugendlichen. Das zeigt sich unter anderem an der Unterstützung für ein Großprojekt, an dem die Landjugend Altenesch seit Monaten arbeitet.

7,50 Meter lang und etwa 2,50 Meter breit: Der neue Kremserwagen der Landjugend Altenesch wird bei künftigen Ernteumzügen nur schwer zu übersehen sein. Zehn Stunden waren einige der Jugendlichen im vergangenen Juni unterwegs, um den ausgedienten Lastwagen-Kühlanhänger nach Altenesch zu holen. Ein Forstbetrieb in der Lüneburger Heide hatte ihn günstig zum Verkauf angeboten. Allerdings: Damit aus dem Kühlanhänger ein Kremserwagen wird, haben die jungen Leute schon viel Arbeit investiert und auch noch jede Menge Arbeit vor sich.

Die Landjugend in Altenesch will nicht nur ein Freizeittreff sein. Sie engagiert sich auch für das Dorf. (Georg Jauken)

Inzwischen sind die alten Aufbauten entfernt. Der Rahmen hat eine Sandstrahlreinigung erhalten, wurde ausgebessert, grundiert und neu lackiert. Den neuen Aufbau gibt es bislang nur im 3-D-Modell, doch so viel steht fest: An einem langen Tisch sollen 35 Personen sitzen können. Es gibt Platz für einen DJ, Lautsprecherboxen und das ein oder andere Kaltgetränk. Hinten ist ein kleiner „Balkon“ vorgesehen mit einer Treppe für den bequemen Ein- und Ausstieg. Spätestens zum Erntedankfest sollen die Aufbauten montiert, gestrichen und dekoriert sein. Dann ist wieder Ernteumzug in Altenesch.

Am Umzug beteiligt hatten sie sich einige Altenescher Jugendlichen auch schon 2016. Beim Herrichten einer alten Kutsche zeigte sich bald, wie viel Spaß die gemeinsame Arbeit an einem solchen Projekt machen kann. Begonnen hatten sie den Umbau der Kutsche zu acht, dann kamen immer mehr Freunde und Bekannte dazu und am Ende waren sie 15. Die gemeinsame Arbeit schweißte sie zusammen.

Nachdem das Erntefest samt Umzug vorbei war, sollten die regelmäßigen Treffen mit den Gleichaltrigen aus dem Ort daher nicht gleich wieder enden. Ideen für weitere Unternehmungen und Aktionen gab es ohnehin noch genug. So ergriffen Marius Petersen und Kenneth Wülfing die Initiative, sich auch über den Ernteumzug hinaus weiter zu treffen. Die anderen machten mit und die Landjugend Altenesch war geboren.

Inzwischen zählt sie 36 junge Frauen und Männer aus dem Ort und der Nachbarschaft in ihren Reihen. Die neue Landjugend trat in den Heimatverein ein, genießt dadurch dessen Versicherungsschutz und kann die Heimatstube als Treffpunkt nutzen. Manchmal wird dort auch einfach nur gefeiert, so wie zum einjährigen Bestehen der Landjugendgruppe im vergangenen Herbst. Der Heimatverein Altenesch profitiert ebenfalls davon. Er hat in nur gut einem Jahr über 30 neue Mitglieder dazu bekommen, allesamt zwischen 16 und 22 Jahren jung. Das Durchschnittsalter der Vereinsmitglieder sei dadurch erheblich gesunken, freut sich Wülfing, der nun zusammen mit Marius Petersen den Vorsitz der Landjugend führt.

Inzwischen würden auch wieder neue Mitglieder aufgenommen, berichtet Wülfing weiter. Die mit einem Aufnahmestopp verbundene Findungsphase sei jetzt vorbei. „Wir haben uns gefunden und wollen uns weiter vergrößern“, sagt Wülfing. Ziel der Landjugend sei es schließlich, die Jugendlichen aus dem Ort zusammenbringen. Und bei der geplanten Freiluftfete (frühestens im zweiten Halbjahr) würden außerdem jede Menge Helfer benötigt.

Gut erkennbar sind die Mitglieder der Landjugend dann an ihren schwarzen Poloshirts mit der roten Aufschrift und dem Logo des Heimatvereins. „Das Poloshirt ist die Grundausstattung“, sagt Marius Petersen. Passende Softshell-Jacken für die kälteren Tage soll es demnächst ebenfalls geben.

Zu den Plänen der Landjugend gehört es auch, beim Boßeln gegen die älteren Semester aus dem Heimatverein anzutreten. Außerdem ist eine Neuauflage des großen Flohmarkts vorgesehen. Die erste Ausgabe im September 2017 mit etwa 40 Ausstellern, einem großen Kuchenverkauf und sehr vielen Besuchern hatte den jungen Leuten großen Spaß gemacht. „Das war eine Topp-Veranstaltung“, schwärmt Jan-Philipp Szymoniak noch Monate später, und viele andere aus der Gruppe stimmen ihm zu.

Die Landjugend in Altenesch will nicht nur ein Freizeittreff und eine Clique für gemeinsamen Unternehmungen sein. Zu ihren Zielen gehört auch die Unterstützung des Heimatvereins, berichtet Wülfing. Fester Bestandteil der Heimatpflege im Dorf ist das Gedenken an die Schlacht bei Altenesch von 1234. Jedes Jahr im Mai wird den Opfern des Freiheitskampfes der Stedinger Bauern gegen die Truppen des Bremer Erzbischofs am St. Veit-Denkmal gedacht. Die Landjugend will sich nun daran beteiligen.

Fest eingeplant ist auch das Maibaumsetzen ein paar Wochen vorher. Schon 2017 hatte die Landjugend tatkräftig beim Aufbau der Veranstaltung geholfen, die Spätschicht an der Getränketheke übernommen und für die Musik gesorgt. Es wurde lange in den Mai getanzt und alle hatten ihren Spaß, wie die Gäste berichteten. Der spezielle Höhepunkt des Abends für die Landjugend selbst war allerdings eine Scheck-Übergabe. Die Stiftung der Gemeinde Lemwerder übernahm damit die Hälfte der Kosten für den Bau des neuen Kremserwagens.

„Einen so großen Kremser kann man nicht einfach in die Garage stellen“, erklärt Wülfing. „Regenfest muss der Wagen deshalb schon sein.“ Jetzt während des Umbaus steht der Wagen in der Maschinenhalle auf dem Hof Nobis. Der Sohn des Bauern gehört mit zur Landjugend und so gibt es einen kurzen Draht. Gerade hat sich Tom Nobis nach dem Material für die Aufbauten umgesehen. Abends beim Treffen in der Heimatstube (alle zwei Wochen dienstags ab 20 Uhr) beratschlagen die jungen Leute, welches Holz sich am besten dafür eignet. Nach einem Blick auf die Muster und kurzer Diskussion sind sie sich einig. Die etwas dickeren Sperrholzplatten mit Kunststoffbeschichtung sollen es sein. Bei einer örtlichen Tischlerei, so die Hoffnung, bekommen sie das Holz für einen guten Preis.

Über die Finanzierung scheint sich niemand groß Gedanken zu machen. Die jungen Leute, darunter viele Schüler sowie Auszubildende in handwerklichen Berufen wie Kfz-Mechaniker, Elektriker und Schlosser, machen die Arbeit weitgehend selbst. Dann ist da noch der Scheck von der Stiftung der Gemeinde. Außerdem würden sich die Menschen aus dem Dorf über die Initiative der Jugendlichen freuen und sie ebenfalls unterstützen, erzählt Wülfing.

Zwei Gewerbetreibende aus Altenesch und aus dem Nachbarort Schiffstede sponserten zum Beispiel die Anschaffung der Poloshirts. Einer der Landwirte im Ort stellte kurzfristig einen ordentlich motorisierten Trecker zur Verfügung, als es den Kühlwagen abzuholen galt. „Wenn wir ein Schweißgerät brauchen, bekommen wir es vom nächsten Nachbarn“, sagt Wülfing und berichtet von vielen interessierten Besuchern, wenn er und die anderen sonntagnachmittags an dem Kremserwagen arbeiten. „Die Leute freuen sich, wenn sie uns unterstützen können.“

Kontakt: https://www.facebook.com/LandjugendAltenesch/.