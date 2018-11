Kommt noch Feuchtigkeit dazu, haben vor allem ältere ­Modelle zu kämpfen. Ein großer Schwachpunkt ist dabei die Batterie, die in frostigen Nächten schneller entlädt als sonst. Speziell altersschwache Energiespender lassen einen dann gerne im Stich. Es gibt jedoch Möglichkeiten, vorzusorgen, damit man gar nicht erst in die

unangenehme Situation kommt, ­irgendwo liegen zu bleiben.

Für den Fall des Falles sollte man immer ein Ladegerät für Autobatterien griffbereit haben. Die Geräte sind inzwischen so kompakt und leicht, dass sie im Kofferraum kaum Platz wegnehmen. Natürlich sollten auch immer ein Warndreieck, Verbandskasten und Warnwesten vorhanden und in gutem Zustand sein.

Am besten ist es natürlich, wenn es erst gar nicht zu einer Panne kommt. Vorbeugen kann man zum Beispiel mit einem Wintercheck, wie ihn viele Fachwerkstätten

anbieten. Der Profi kann drohende Defekte an der Technik, zum Beispiel eine altersschwache Autobatterie, frühzeitig erkennen und für Abhilfe sorgen. Zum Check sollte stets auch die Überprüfung der Reifen, Bremsen, der Beleuchtung und der Flüssigkeitsstände im Fahrzeug gehören.

Laut der ADAC-Pannenstatistik handelt es sich bei jeder dritten winterlichen Panne um eine

defekte oder entladene Batterie. Hat es einen erwischt, gibt es mehrere Möglichkeiten: Ist die Batterie nur entladen, aber noch benutzbar, kann sie mit einem mobilen Ladegerät wieder zum Leben erweckt werden. Eine Alternative ist das Überbrücken der Batterie mit einem zweiten Fahrzeug. Falls die Batterie bereits altersschwach ist oder nachhaltig Schaden genommen hat, etwa durch eine Tiefenentladung, hilft nur noch ein Austausch - entweder durch die mobilen Pannenhelfer oder in der nächsten Werkstatt.

Das richtige Ladegerät finden

Welches Gerät für die jeweilige Batterie geeignet ist, hängt davon ab, welcher Batterietyp im Auto verbaut ist. Am häufigsten sind Bleiakkumulatoren, die auch als Blei-Säure-Akkus bekannt sind. Eine Weiterentwicklung ist die sogenannte AGM-Batterie. Deutlich seltener sind Gelbatterien, bei denen die Säure nicht flüssig, sondern in einem Gel gebunden ist.

Einige der kompakten Ladegeräte sind für alle gängigen Batterien geeignet. Sie laden nicht nur Autobatterien, sondern auch Motorräder, Caravan-Batterien und mehr. Tipps dazu gibt es bei einem Batterieservice in der Werkstatt.

Dafür, dass die Autobatterie möglichst lange fit bleibt, kann man

aktiv etwas tun. So sollte eine Tiefenentladung unbedingt vermieden werden. Eine solche ist schnell mal passiert, zum Beispiel wenn man vergessen hat, das Radio oder die Fahrzeugbeleuchtung auszuschalten. Ein Expertentipp ist das gleichzeitige Durchdrücken der Kupplung beim Starten. Außerdem sollte man Stromverbraucher wie Radio, Klimaanlage und Heizung vor dem Starten ausschalten. Ist man länger nicht gefahren, ist es sicherer, die Batterie vor dem Losfahren einmal auszubauen und ans Ladegerät anzuschließen.