Mehr als 20 Vereinsmitglieder, Freunde und Bekannte trafen sich am vergangenen Sonntag zum Saisonauftakt auf der bestens hergerichteten Tennisanlage des TSV Brunsbrock. Nach einem reichhaltigen gemeinsamen Frühstück Brunsbrocker Art (Jede/r bringt was mit) sausten die gelben Filzkugeln wieder über die Dreifeldanlage. Bei herrlichem Frühlingswetter nahmen sieben Teams am von Tenniswart Gerald Joost bestens organisierten Mixed-Turnier teil. Gespielt wurde in zwei Gruppen jeder gegen jeden, die Matches dauerten je eine halbe Stunde. Für das Endspiel qualifizierten sich Helmut Stöckmann und Martina Horstmann sowie Astrid Kleissl und Johann Heimsoth. In der Vorrunde hatten Kleissl/Heimsoth noch sicher gegen Horstmann/Stöckmann gewinnen können. Im Endspiel sah es anders aus: Martina Horstmann und Helmut Stöckmann drehten den Spieß um und gewannen. An diesem Wochenende finden bereits die ersten Punktspiele statt, an denen der TSV Brunsbrock mit fünf Mannschaften teilnimmt.