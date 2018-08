Ralf Warnecke und sein Team von Warnecke & Sohn sind stadtbekannt und bringen Haustechnik sowie Bäder auf den neuesten Stand. (Roland Scheitz)

Denn auch der schönste Sommer ist irgendwann vorbei. Für das Team von Warnecke & Sohn ist sowieso das komplette Jahr Hauptsaison. Die Fachleute aus dem Findorffer Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär und Klima sind Tag für Tag unterwegs, damit ihre Kunden gemütlich und komfortabel leben. Ihr Metier ist alles, was mit Wasser, Wärme, Lüftung und Wohnkomfort zu tun hat.

Der Sanitärbereich ist das Kerngeschäft, doch das breit gefächerte Einsatzgebiet des Unternehmens reicht vom Wasserrückstauschutz im Keller über die intelligente Wohnraumlüftung bis zur Solaranlage auf dem Dach. Für solides Handwerk auf dem akutellen Stand moderner Haustechnik sowie ihren persönlichen, freundlichen und zuverlässigen Service sind die Handwerker stadtbekannt. Das Team setzt bauliche Großprojekte ebenso um, wie die Reparatur eines tropfenden Wasserhahns und andere kleinere Aufträge.

Bei Fragen zu Heizungs- und Klimatechnik ist der Meisterbetrieb in Findorff die richtige Adresse. (Roland Scheitz)

Doch zurück zur kühlen Jahreszeit: Bei Heizungsanlagen, die mehr als 15 Jahre alt sind, sollten sich ihre Besitzer genau überlegen, ob eine kostspielige Reparatur sinnvoll ist, sagt Geschäftsführer Ralf Warnecke. Denn von der wesentlich effektiveren und energiesparenden Heiztechnik der jüngsten Generation profitierten nicht nur die Umwelt, sondern auf lange Sicht auch die Auftraggeber. „Eine bessere Investition ist in den aktuell zinsarmen Zeiten eigentlich gar nicht denkbar“, erläutert der Findorffer Gas- und Wasserinstallateurmeister.

Zudem seien die Monate vor der Heizperiode ohnehin die beste Zeit, um sich die Heizungsanlage in aller Ruhe genauer anzuschauen, sagt Warnecke. „Denn wenn die Heizung mitten im Winter ausfällt, muss es immer ganz schnell gehen, und wichtige Entscheidungen müssen in kürzester Zeit getroffen werden.“

Schutz vor Starkregen

In den vergangenen Jahrzehnten erlebten nicht wenige Findorffer bei starken Regenfällen immer wieder überschwemmte Keller. Warnecke berät seine Kunden gern zu Methoden, mit denen sie sich künftig gegen nasse Kellerräume schützen. Denn auch davon ist im Zuge des Klimawandels auszugehen: Der nächste Starkregen kommt bestimmt – und mit ihm möglicherweise wieder voll gelaufene Keller.

Ganz in ihrem Element sind die Findorffer Anlagenmechaniker auch, wenn es um die Sanierung oder Neugestaltung von Badezimmern geht. Vom ersten Gespräch über die Ideenfindung und Bedarfsanalyse bis zur handwerklich perfekten Umsetzung baut das Team von Warnecke & Sohn Wunschbäder, die in Komfort und Stil auf den Geschmack und die Erwartungen ihrer Auftraggeber zugeschnitten sind. Dabei arbeitet der Meisterbetrieb mit renommierten Herstellern zusammen, die für Qualität, innovative Technik und hervorragendes Design bekannt sind. Die Meister und Monteure halten sich über Schulungen permanent auf dem neuesten Stand.

Über die Facebookseite von Warnecke & Sohn hält der Geschäftsinhaber die interessierte Kundschaft über technische und gestalterische Innovationen auf dem Laufenden und zeigt regelmäßig Fotos als Inspiration für die Badgestaltung. Außerdem gibt es auf der Plattform Wissenswertes zu aktuellen Fördermöglichkeiten, wie beim Pumpentausch im Rahmen der Heizungsoptimierung, sowie praktische Alltagstipps.

Das Unternehmen war Gründungsmitglied des 1985 ins Leben gerufenen Vereins der Findorffer Geschäftsleute und könnte längst auch als Warnecke & Enkel firmieren. Firmenchef Warnecke führt den Betrieb bereits in dritter Familiengeneration. Sein Großvater Karl-Heinz Warnecke machte sich im September 1953 im Bremer Westen selbstständig. Fast genauso lange befindet sich die Firmenzentrale mitten im Herzen von Findorff, nämlich in dem großen Gebäude an der Ecke Tölzer Straße/Fürther Straße.

1967 stieg Heinz Warnecke in die Geschäftsführung ein. Seit fast

20 Jahren ist Ralf Warnecke Chef des Betriebs mit derzeit fünf Mitarbeitern. In den Gründerjahren der Nachkriegszeit ging es fast überall in Bremen vor allem um die Aufbauarbeit, zu der die Mitarbeiter des Unternehmens ihren tatkräftigen Beitrag leisteten. Heute, genau 65 Jahre später, ist es vielen Kunden wichtig, die Haustechnik für die Zukunft zu rüsten.

Der Meisterbetrieb Warnecke & Sohn, Tölzer Straße 1, Bremen, ist unter Telefon 0421/35 29 07 oder per E-Mail an info@warnecke.gmbh erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.warneckeundsohn.de.