Bornreiher Laienspeel (Bornreiher Laienspeel)

„De dree Blindgänger“ wurde auf einem Dorfgemeinschaftsabend das erste Mal aufgeführt und war für viele der Laiendarsteller der Beginn einer großen Leidenschaft. Auf Grund dieser Liebe zum Theater blieben viele der Gruppe treu, auch als sie bereits lange aus der Landjugend ausgeschieden waren.

Heute agiert die Truppe unabhängig von der damaligen Jugendverbindung und besteht aus 44 Mitgliedern im Alter zwischen 16 und 70 Jahren. Neben den Schauspielern zählen dazu auch viele Helfer, die im Hintergrund aktiv sind. So kümmern sich die Bornreiher selbst um ihr Bühnenbild, das mit der Hilfe von vereinsinternen Handwerkern, Bastlern und anderen Freiwilligen immer wieder neu gestaltet wird.

Freude am Spiel steht ganz oben. (Peter von Döllen)

Laut dem ersten Vorsitzenden Matthias Becker sind die Bornreiher ein bunt gemischtes Grüppchen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, das Plattdeutsche mit Spaß und Feuer lebendig zu halten. Dafür stehen sie pro Saison rund 16 Mal auf der Bühne. Das Besondere dabei ist, dass sie gleich zwei Stücke während jeder Saison im Repertoire haben: einen aufwendigen Dreiakter und einen Einakter.

Das große Stück wird im Dorfgemeinschaftshaus Bornreihe aufgeführt. Das kleine dagegen reist durch die Samtgemeinde, immer dem Seniorennachmittag hinterher. So kommen auch diejenigen in den Genuss der schauspielerischen Leistung der Gruppe, denen der Weg zum Dorfgemeinschaftshaus zu weit geworden ist. Und es gibt noch einen weiteren Grund: „Nicht jeder kann im großen Stück mitspielen, da dies meist nur mit acht bis neun Personen besetzt wird“, erklärt der Vorsitzende Matthias Becker. Wer sich noch nicht sicher genug fühle oder einfach nicht in die große Inszenierung hineingekommen sei, habe durch die Wanderbühne trotzdem die Möglichkeit zu spielen.

Seit Juni laufen die Proben für die neuen Stücke, am 21. Oktober geht es dann los mit dem großen Dreiakter. Er trägt den Titel „Melk mi to’n lesden Maal“ und ist eine Art plattdeutsches „Bauer sucht Frau“. Nur noch lustiger, verspricht Matthias Becker.

Weitere Informationen über die Bornreiher Laienspeel gibt es unter www.bornreihe.de.