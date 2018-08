Zwar zählt die Allianz nun 29 Mitglieder. Doch mit der drohenden Eskalation zwischen Deutschland und der Türkei könnte die Aufteilung bald 28 zu eins lauten. Nach einem allerletzten diplomatischen Vermittlungsversuch von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel steht die Verlegung der circa 260 Soldaten und ihren „Tornado“-Aufklärungsflugzeugen von der türkischen Basis Incirlik nach Jordanien praktisch fest – an diesem Mittwoch will die Bundesregierung dies offiziell beschließen. Und die Nato bleibt still.

Dabei dürfen deutsche Abgeordnete bereits seit Monaten die Bundeswehrsoldaten in Incirlik nicht mehr besuchen, obwohl ­diese Beobachtungsflüge über Syrien und den Irak als Teil der Anti-Daesch-Koalition fliegen, der auch die Türkei angehört. Doch Präsident Recep Tayyip Erdogan, Staats- und Parteichef, will Berlin für die ­unkooperative Haltung nach dem misslungenen Putschversuch im vergangenen Sommer bestrafen. Denn nach wie vor befinden sich auf deutschem Staatsgebiet ehemalige Mitglieder des türkischen Militärs, die in der Bundesrepublik Asyl beantragt haben.

Auslieferung von Militärs gefordert

Ankara glaubt an deren Verwicklung in den Putschversuch und fordert ihre Auslieferung – die im Grundgesetz festgeschriebene Trennung von Justiz und Regierung ignorierend. Dass Gabriel am Montag seinem Amtskollegen Mevlut Cavusoglu sogar öffentlich an die Gewaltenteilung der deutschen ­Demokratie erinnern musste, sprach Bände. Ungeduldig trommelte der Angesprochene mit seinen Fingern gegen sein Rednerpult: Die deutschen Lektionen sind dem Kabinett in Ankara zuwider.

Denn die Bundesrepublik sieht man dort auch als treibende Kraft hinter anderen ­Blockaden – etwa der EU. Immer wieder schmeißt Ankara seinen Ärger über das Bündnis und die Staatengemeinschaft in einen Topf. So wartet die türkische Regierung seit Monaten auf die im Gegenzug für die Hilfe in der Flüchtlingskrise in Aussicht gestellte Visaliberalisierung. Doch die Gemeinschaft fordert dafür von der Türkei, dass sie Presse- und Versammlungsfreiheit respektiert und ihr nach dem Putschversuch verschärftes Anti-Terror-Gesetz abmildert. Nach den Turbulenzen um das Schmähgedicht von Satiriker Jan Böhmermann und der Inhaftierung des deutsch-türkischen „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel glaubt sich Ankara in der Vermutung bestätigt, dass Berlin Fortschritte bei der Visafreiheit oder auch den EU-Beitrittsgesprächen verhindert. Auch die Verbote um Wahlkampfauftritte in mehreren deutschen Städten vor dem türkischen Referendum über einen umfassenden Staatsumbau nahm Erdogan der Bundesregierung übel. Ausgerechnet er, der Meinungsfreiheit im eigenen Land mit jedem ihm probat erscheinenden Mittel unterbindet, pochte dabei auf eben dieses Recht. Die Armenien-Resolution des Bundestags vom vergangenen Jahr, in dem die Abgeordneten die Ermordung von fast 1,5 Millionen Armeniern im Osmanischen Reich nach dem Auftakt des Ersten Weltkriegs als Völkermord verurteilte, hatte die Atmosphäre zwischen beiden Ländern ebenfalls belastet. Denn die Türkei streitet den Genozid nach wie vor ab.

Als Nato-Partner arbeiteten beide Länder bislang allerdings problemlos: „Wir stehen zusammen, und die Türkei kommt als Bündnispartner ihren Verpflichtungen nach“, betonte jedenfalls ein hochrangiger Nato-Diplomat. Doch Zweifel, ob dies nun so bleibt, hatte auch er. „Da rasen zwei Züge ungebremst aufeinander zu“, umschrieb er die aktuelle Situation. Eine andere Stimme aus dem Führungsstab sah dies ähnlich: „Wenn sich zwei wichtige Mitgliedstaaten derart streiten, bleibt das nicht ohne Wirkungen auf das Bündnis.“

Dennoch wollte sich Generalsekretär Jens Stoltenberg bislang nicht zu der Affäre äußern. Und auch die deutschen Delegationen beim Bündnis in Brüssel halten sich mit öffentlichen Stellungnahmen bedeckt. Dabei kommt der Abzug der deutschen Soldaten vom Flughafen Incirlik, der offiziell vom türkischen und amerikanischen Militär betrieben wird, einem nie dagewesenen Eklat zwischen zwei Bündnispartnern gleich. Spätestens, so die Erwartung in Brüssel, nachdem beim Nato-Spitzentreffen Ende Mai in der belgischen Hauptstadt die offizielle Beteiligung der Allianz an der Anti-Daesch-Koalition zugesagt worden war, hätte der norwegische Bündnischef zumindest ein vermittelndes Wort einlegen können – auch wenn es sich streng genommen um einen bilateralen Konflikt handelt.

Scheinbar will sich Stoltenberg nach seinem letzten Auftritt beim Nato-Spitzentreffen lieber zurückhalten. Dessen ­zweifelhafter Höhepunkt wurde die Schimpfrede von US-Präsident Donald Trump vor dem Mahnmal der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York über nicht ­geleistete Verteidigungsausgaben der Bündnispartner. Stoltenberg hielt im Anschluss eine so schönmalerische Rede, dass sich einige im Nachhinein fragten, ob der Norweger bei derselben Veranstaltung gewesen war.

Später hieß es aus Nato-Kreisen, man sei im Augenblick eben „äußert vorsichtig“, um des lieben Frieden willens. Das gilt auch für die türkische Blockade gegen Österreich. Die Soldaten des Landes, das der Nato nicht angehört, durften bislang über Partnerschaftsprogramme mit Kameraden der Allianz trainieren. Davon sollen sie nun ausgeschlossen bleiben. Grund dafür war die Forderung Wiens, die EU-Beitrittsgespräche mit Ankara endgültig zu beenden. Aus einem bilateralen Konflikt wurde ein Nato-Problem, das alle ­betrifft.

Das will das Bündnis nun vermeiden. Dabei wäre schon eine Verlegung innerhalb der Türkei auf den Nato-eigenen Stützpunkt in Konya eine Lösung gewesen. Dort hätte Ankara deutschen Abgeordneten den Zugang nicht verweigern dürfen. Allerdings befürchtete man damit im Brüsseler Hauptquartier, der türkische Staatspräsident könnte sich dadurch erst recht brüskiert fühlen. Und Jordanien steht als Verlegungsziel offenbar bereits unumstößlich fest – Deutschland will nach den gescheiterten Gesprächen konsequent auftreten.

Einen Dämpfer aber haben die übrigen Nato-Länder Erdogan dennoch verpasst. Wegen der angespannten Situation zogen es die Mitglieder vor, sich im kommenden Jahr zum offiziellen Nato-Gipfel in Brüssel zu treffen – und nicht wie von Ankara gewünscht in Istanbul.