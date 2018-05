Den „Welttag des Buches“ nahmen die Bücherwürmer unter den Bewohnerinnen und Bewohnern der Achimer Seniorenresidenz am Paulsberg zum Anlass, sich bei der Stadtbibliothek Achim für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Zu Gast waren Herr Dr. Leening, der Leiter der Bibliothek, und die Mitarbeiterin Frau Wessel, die seit nunmehr fast zwei Jahren die „rollende Bibliothek“ in die Einrichtung bringt. Als Dankeschön für diesen tollen Service wurde sie mit Blumenstrauß, Schokolade und einem selbst gestalteten Bild überrascht. In lockerer Runde wurde dann noch ein bisschen geklönt und über weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft nachgedacht.