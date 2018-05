Palina Rojinski, die in St. Petersburg geboren wurde, zeigt in ihrer Reisereportage durch die Städte der Fußball-WM eine andere Seite Russlands. Die einseitige Berichterstattung über ihr Heimatland kritisiert die 33-jährige Moderatorin und Schauspielerin. (SWR)

Die Dreharbeiten von ARD-Russland-Korrespondent Udo Lilischkies und Palina Rojinski für ihre vierteilige Reportage „Unser Russland“ (ab Samstag, 26.05., 19 Uhr, ARD) wurden von Staatsseite akribisch überwacht. Trotzdem wirft die Moderatorin deutschen Medien vor, ihr Herkunftsland nicht immer fair zu beurteilen. „Es geht nur um Putin und seine autoritäre Politik. Dass Russland aus vielen, spannenden, sehr unterschiedlichen Menschen besteht, die sich in ihrem Leben mitunter durchaus frei entfalten, darüber erfährt man wenig“, konstatierte Rojinski jetzt im Interview mit der Agentur teleschau.

Die 33-jährige Rojinski zog im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie von Sankt Petersburg nach Berlin. Für den insgesamt zweistündigen Reisebericht aus elf WM-Städten war die Moderatorin und Schauspielerin, die perfekt Russisch spricht, sechs Wochen im Land unterwegs. „Unser Russland“ zeigt das Riesenreich nicht vonseiten seiner Politik, sondern - durchaus gelungen - über die Porträts seiner Bewohner. Trotzdem gibt es auch kritische Töne. „Wir drehen an einem Moskauer Mahnmal für einen ermordeten Dissidenten, das ständig von den Offiziellen geräumt wird. Mutige Leute halten dort Mahnwachen. Und wir besuchen die Vorstellung eines freien, kritischen Theaters, das mit seinen Räumlichkeiten gefühlt jeden Monat umziehen muss.“

Palina Rojinski und Reportagepartner Udo Lilischkies an einem Moskauer Mahnmal für einen an dieser Stelle ermordeten Dissidenten. Die Blumen, die zur Erinnerung an ihn dort abgelegt werden, sind in der Regel schnell wieder weg. Dem in Sichtweite liegenden Kreml ist die Aktion ein Dorn im Auge. (SWR)

Rojinski und Lilischkies, der mit einer Russin verheiratet ist, porträtieren jedoch auch junge Familien in Moskauer Hochhaussiedlungen, Partynächte in St. Petersburg oder eine Hochzeitsfeier in Kazan, dem friedlichen Schmelztiegel muslimischer und christlicher Kultur. Auch während der Fußballweltmeisterschaft wird Rojinski für die ARD weiter Beiträge über russisches Leben drehen. „Thema ist alles - außer Fußball, denke ich“, sagt sie. Vom runden Leder hat die ehemalige Jugendspitzensportlerin der rhythmischen Sportgymnastik (zwei deutsche Junioren-Meisterschaften) wenig Ahnung. „Ich finde es fast ein bisschen schade, dass man manchmal das Gefühl vermittelt bekommt, Fußball sei nichts für einen, wenn man nicht alle Regeln im Schlaf beherrscht. Manchmal habe ich das Gefühl, man müsse Fußball studiert haben, um sich heute ein Spiel anzugucken. Trotzdem schaue ich die WM und fiebere auch mit.“