Da sämtliche Werkzeuge sich im Idealfall wohlsortiert an einem Ort befinden, entfällt das lästige Suchen. Schmutz und Staub bleiben überwiegend im Raum und werden nicht zwingend ins Haus getragen. Wird ein Projekt nicht sofort fertig oder ist es generell auf einen längeren Zeitraum angelegt, kann der Hobbyheimwerker einfach alles liegen lassen, um am nächsten Tag oder nach einer längeren Pause da weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Mit Blick auf den Schutz von Kleinkindern oder Haustieren bietet ein extra Werkraum zudem erhöhte Sicherheit. Elektrogeräte oder spitz zulaufende Werkzeuge befinden sich außer Reichweite.

Damit sich der Heimwerker so richtig entfalten kann, sollte er bei der Einrichtung einige Dinge beachten. Wichtig ist etwa eine ausreichende Belüftung durch ein vorhandenes Fenster, insbesondere beim Umgang mit Farben und Lacken. Zudem sollten für die Verwendung von Elektrowerkzeugen genügend Steckdosen vorhanden sein. Um für Ordnung zu sorgen, empfiehlt es sich, Schränke aufzustellen und Regale anzubringen. Für die am häufigsten gebrauchten Utensilien eignet sich die Aufhängung an einer speziellen Werkzeugwand. Eine Werkbank und eine Arbeitsplatte, auf der ein Schraubstock oder eine Bohrmaschine montiert werden können, gehören ebenso zur Grundausstattung wie ein

Schreibtisch samt Stuhl für das Anfertigen von Skizzen.