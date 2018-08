Von klein auf: Kinder, Jugendliche und jüngere Erwachsene wachsen mit digitalen Medien auf. (Yui Mok/PA Wire/dpa)

Noch in der Mitte der 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts überwogen die pessimistischen Mahner, wenn über das Fernsehen als dem damals wichtigsten Medium nachgedacht wurde: Es mache die Menschen passiv, verdumme sie und führe in die mediale Abhängigkeit. Man erinnere sich an Namen wie Neil Postman oder Joshua Meyrowitz, die für viele andere stehen. Heute sieht die Welt der vorwiegend Jüngeren anders aus. Aus den inaktiven Empfängern sind aktive Sender geworden, die in sozialen Medien auf vielfältigste Weise kommunizieren.

Der deutsche Philosoph Wilhelm Röpke hat einmal geschrieben: „Nichts verbittert den Menschen so sehr wie das Gefühl, ein für dumm gehaltenes Objekt von undurchsichtigen Vorgängen zu sein.“ Die heutigen „User“ halten sich durchaus nicht für „dumm gehaltene Objekte“. Sie gestalten selbst und fragen nach, beharren auf Klärung, provozieren und protestieren.

Mehr zum Thema Verloren und gefunden Ersetzt Social Media das Fundbüro? Gefundene Gegenstände müssen dem Fundbüro gemeldet werden. Wer über soziale Netzwerke nach dem ... mehr »

Nahezu jeder kann sich beteiligen. Um zu digitaler Medienkompetenz zu gelangen, bedarf es heute keiner aufwendigen und langwierigen Schulung. Kinder, Jugendliche und jüngere Erwachsene wachsen mit den „Tools“ der digitalen Kommunikation auf, und nutzen sie auf selbstverständliche Weise. Dies gilt zunehmend auch für die mittleren und älteren Generationen.

Dabei ist der Bereich der sogenannten Medienkulturen hoch komplex. Sie „ermächtigen und entmündigen“: So hat es der Experte Christian Pentzold von der Universität Bremen über die digitale Revolution und ihre Auswirkungen auf Medien und Gesellschaft formuliert. Realität und Virtualität gehen eine kaum mehr unterscheidbare Symbiose ein, in der der Einzelne agiert und reagiert und seine eigenen Wirkungsräume schafft.

Gastautor Dieter Leuthold. (Foto: Udo Meissner)

Es scheint, dass hier ein entscheidender Wandel eingetreten ist. Wenn die großen öffentlich-rechtlichen Fernsehmedien weiterhin alle erreichen wollen, müssen sie auf das veränderte Medienverhalten der User-Generationen eingehen und Entsprechendes anbieten und sie einbinden. Die Plattformen ändern sich, auch die Mitarbeiter der Sender müssen sich darauf einstellen. Sie müssen den „richtigen Ton“ treffen und die Probleme, Herausforderungen und Schwierigkeiten der jungen Gesellschaft in den Blick nehmen. Gleichwohl darf die Kernkompetenz der etablierten Medien, Glaubwürdigkeit und Orientierung am Gemeinwohl, nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wohin führt der Wandel der digitalen Medienkulturen? Welche Möglichkeiten zeichnen sich für die Zukunft ab? Wir sind mitten in einem dynamischen Prozess, dessen Charakter durch Dialektik geprägt ist: Sie sind schon jetzt dauerhaft und flüchtig zugleich.

Zur Person

Dieter Leuthold leitet das Institut für Unternehmensgeschichte (IFUG) der Hochschule Bremen. Leuthold, Jahrgang 1942, beschäftigt sich auch mit Unternehmenskommunikation.