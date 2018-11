Modern und zeitlos ist die Stadtvilla. Durch unterschiedliche Fassadengestaltungen bekommt dieser Typ einen individuellen Charakter und prägt ein Viertel. (parc Bauplanung)

Zunächst ist das Unternehmen selbst seit 1976 in der Region zu Hause. Genau gesagt in Hoya. Von dort aus hat es in den vergangenen Jahren für weit mehr als 1000 Auftraggeber ein individuelles Zuhause geschaffen.

Die Baubranche ist ein bewegter Markt mit Höhen und Tiefen. Traditionelle Werte und Fortschritt haben sich bei parc bauplanung stets die Waage gehalten und dafür gesorgt, dass dauerhaft auf einem soliden Fundament gearbeitet wird. Seit 2005 leiten Geschäftsführer Torsten Franz und seine Ehefrau Daniela Vollmer die Geschicke des Unternehmens. Als Diplom-Ingenieure wissen sie, dass Qualität am Bau sich auszahlt.

Ein beliebter Baustil des Nordens ist das klassische Landhaus. Mit typischen Herrenhausgiebeln, roten Verblendern und Ziegeln prägt er das Bild der Region. (parc Bauplanung)

Das beginnt bereits bei der Planung, der intensive Gespräche mit den Bauherren vorausgehen. Das genaue Zuhören und Erkennen von Wünschen und Vorstellungen trägt zum Erfolgsgeheimnis des Bauteams bei. Fachkenntnisse und Erfahrung sorgen für eine präzise Umsetzung und eine reibungslose Bauphase.

Für Franz gehören energetische Aspekte zwingend zu einem modernen, nachhaltigen Baukonzept. Sein Standard liegt bei KfW 55 oder besser. Für die KfW-Effizienzhäuser gelten verschiedene Stufen – je kleiner die angehängte Kennzahl, desto geringer ist der Energiebedarf und desto höher fällt die Förderung durch die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) aus. Bei einem KfW-Effizienzhaus-55 verbrauchen die Bewohner jährlich rund 45 Prozent weniger Primärenergie als in einem vergleichbaren Neubau ohne Maßnahmen zum Energiesparen.

Der Bungalow ist derzeit wieder sehr gefragt und bietet seinen Bewohnern eine Menge Komfort. (parc Bauplanung)

Als zertifizierter Energieberater strebt Franz an, vollkommen auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Damit spricht er den meisten Bauherren aus der Seele. Energiekosten, Umweltfragen und ein gesundes Raumklima sind auch für sie wesentliche Planungsfaktoren.

Seinen hohen Anspruch teilt der Geschäftsführer mit einer achtköpfigen Mannschaft und einem bewährten Netzwerk von Partnerunternehmen.

Aller Voraussicht nach stehen die blauen Flächen im Baugebiet Lerchenfeld II in Syke ab 2019 zur Verfügung. (parc Bauplanung)

Schon immer gehörte es zur Philosophie der Ingenieure, auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Handwerkern und Lieferanten aus der Region zu setzen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich ebenso wie parc bauplanung einen guten Ruf erworben haben. So garantieren eingespielte Teams eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zugunsten eines reibungslosen Bauverlaufs.