Bye-bye, Zahnlücke: Dakota Johnson hat sich offenbar von ihrem markanten "Schönheitsmakel" getrennt. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Von wegen Mut zur Lücke! Offensichtlich hat sich die US-Schauspielerin Dakota Johnson („Suspiria“, „50 Shades“-Trilogie) von ihrem optischen Markenzeichen, einer kleinen Zahnlücke zwischen den frontalen Schneidezähnen, verabschiedet. Das ist zumindest einigen aufmerksamen Fans aufgefallen, als die 29-Jährige zur Premiere ihres neuen Films „The Peanut Butter Falcon“ in Los Angeles auf dem roten Teppich erschien.

Die Twittercommunity „betrauerte“ Johnsons dentalkosmetische Korrektur, was in vielen humorvollen Kommentaren und Tweets ersichtlich wird. So schreibt eine Userin etwa: „Ruhe in Frieden, Dakota Johnsons Zahnlücke - verstorben, aber unvergessen.“ Die Journalistin Hunter Harris schreibt gar: „Dakota Johnsons frontale Zahnlücke ... Sie war die Mutter, die ich niemals hatte. Sie war die Schwester, die jeder gerne hätte. Sie war der Freund, den jeder verdient. Ich kannte keine bessere Lücke. Ich kannte keine bessere Lücke!“

Dakota Johnson ist die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson. Durch ihre Hauptrolle in der Erotik-Drama-Trilogie "50 Shades" wurde sie weltberühmt. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images for BFI 2018)

In der Vergangenheit nahm die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson den optischen „Makel“ selbst noch mit Humor: 2017 war sie in einem „Vanity Fair“-Video zu sehen, in welchem sie unter anderem versuchte, eine Kreditkarte, ein Streichholz oder auch einen Cocktail-Picker durch die Lücke zu schieben.