Zudem sorgen sie für Spaß. Die Auswahl an E-Mobilen ist groß. Es gibt für jeden Bedarf ein passendes Modell – und das ganz unabhängig vom Alter.

Das Traditionshaus Motion-Center Holger Otto eröffnet am Donnerstag, 1. März, seine erste Mobilitätszentrums-Filiale in Bremen-Vegesack. Das Mobilitätszentrum Bremen bietet Norddeutschlands größte Modellauswahl an Scootern und Rollatoren, die längst nicht mehr nur als Mobilitätshilfen Anwendung finden. Auch bei Lieferservice-Unternehmen oder bei Sport- und Freizeitanbietern sind die Helfer sehr beliebt und vor allem sehr günstig im Unterhalt. Selbstverständlich inklusive mobilem Beratungs- und Reparatur-Service. Im Sportbereich gibt es schon den einen oder anderen Golfspieler, der die Vorteile dieser sportlichen Modelle zu schätzen weiß. Nehmen Sie sich die Freiheit und fahren Sie elektrisch.

Scooter bieten Unabhängigkeit

Die Klassiker unter den E-Mobilen sind natürlich Scooter. Sie bieten dem bewegungseingeschränkten Fahrer Mobilität, Flexibilität und, was besonders wichtig ist: Unabhängigkeit. Egal, ob Sie nur schnell zum Supermarkt möchten oder längere Distanzen fahren wollen: Das ist mit einem Scooter problemlos möglich. Die Handhabung ist kinderleicht: Um einen E-Scooter zu fahren, sind weder Führerschein noch Helm notwendig. Dabei sind die Scooter besonders sicher, da sie über ausreichend Beleuchtung und Reflektoren gerade bei Fahrten in der Dunkelheit haben.

Es gibt aber auch sportliche E-Trikes für die heiße Pizza oder die schnelle Post. E-Trikes sind dreirädrige Elektro-Bikes, die aufgrund ihrer zwei Fronträder mehr Sicherheit und eine erhöhte Stabilität anbieten. Und sie sind auch noch im modernen Design gestaltet. Sie erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Kilometer pro Stunde. Die E-Trikes sind wendig und passen in die kleinste Parklücke. Der Ego 1 von Goodyear beispielsweise ist sogar platzsparend zusammenklappbar, und der Akku lässt sich binnen drei Stunden an einer normalen Steckdose aufladen. Sie sind eine echte Alternative zum Auto im Stadtverkehr und deshalb auch ideal für Lieferdienste, Golf- und Campingplätze. „Fahren Sie doch einmal Probe! Das Mobilitätszentrum Bremen bietet Ihnen fachmännische Wartung und Service für eine maximale Lebensdauer und größtes Fahrvergnügen an“, informiert das Unternehmen.

Nicht nur Unterstützung im Alltag

Einer für alle Lebenslagen ist der Rollator. Er ist viel mehr als eine Alltags-Unterstützung für Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr so sicher auf den Beinen sind. Er bietet stets eine Sitzgelegenheit und Platz für kleinere Einkäufe, sodass er ein unverzichtbarer Begleiter beim Stadtbummel und bei Spaziergängen ist. In Reha-Maßnahmen kann der Rollator sich positiv auf den Genesungsprozess auswirken. Je nach Nutzungswunsch gibt es zahlreiche Modellvarianten für jedes Budget. Vom Indoor-Rollator mit ultraleichtem Carbon-Rahmen bis hin zum großrädrigen Outdoor-Modell für unwegsames Gelände wie zum Beispiel Baustellen bleibt kein Wunsch offen.

„Das Mobilitätszentrum Bremen berät Sie gern persönlich und kostenlos zu Ihrem individuellen Modell und geht auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche ein. Zubehör wie Stockhalter, Körbe, Handwärmer oder Taschen, sogar Kaffeebecherhalterungen erhalten Sie ebenfalls im Mobilitätszentrum. Besuchen Sie die große Elektromobile-Ausstellung in der Reeder-Bischoff-Straße 69 in Vegesack und finden Sie Ihr passendes E-Mobil“, fordert das Motion-Center Holger Otto auf. Das Team vom Mobilitätszentrum Bremen berät Kunden gern und ist von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr für diese da. Der engagierte Mitarbeiter Thomas Hornik wird Kunden bestimmt begeistern und berät sie kompetent in allen Bereichen, auf Wunsch selbstverständlich auch zu Hause.