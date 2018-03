Holzland-Köhrmann-Fachberater Stefan Kuhnhold testet schon mal die Sitzsäcke, während seine Kollegen noch neue Musterflächen verlegen. (Holzland Köhrmann)

Die aktuellen Outdoor-Möbelkollektionen zeichnen sich vor allem durch pflegeleichte und dabei sehr langlebige Produkte aus. In Kombination mit Gestellen aus Edelstahl oder Aluminium werden Tischplatten aus dem Material HPL immer beliebter. Dieses bietet eine hohe Kratzfestigkeit und ist zudem noch witterungsbeständig sowie unempfindlich gegen Sonne – also ideale Voraussetzungen, um diese Tische im Garten einzusetzen.

Das Holzland-Köhrmann-Team freut sich auf Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag. (Holzland Köhrmann)

Neu in diesem Jahr sind auch die Outback-Sitzsäcke in vielen bunten Farben. Die Stoffe sind wetterfest und die Sitz- sowie Liegegelegenheiten umwerfend bequem. Am Sonntag werden diese in großer Auswahl vor-

gestellt und laden auch direkt zum Testen ein.

Beeindruckend ist außerdem die große Strandkorbauswahl. Mehr als 30 Modelle in unterschiedlichen Preislagen von 499 bis 2900 Euro lassen kaum

Wünsche offen und sind fast alle sofort ab Lager verfügbar. Auf Anfrage werden die Stücke auch montiert und geliefert.

Wer sein Wohnzimmer gleich ganz in den Garten verlegen möchte, ist mit den vielen,

neuen Loungesofas bestens beraten. „Unser Tipp für alle, die neue Freiluftmöbel anschaffen möchten: Kunden sollten die Frühkäuferaktion für alle Gartenmöbel und Strandkörbe nutzen, welche ab Lager verfügbar sind. Darauf gibt es bis Ende März zehn Prozent Rabatt“, sagt das Holzland-Team.

Viel hat sich in dem Fachmarkt außerdem im Bereich Terrassendielen getan. Es wurden neue Ausstellungsflächen gebaut sowie die bereits vorhandenen Holz- und WPC-Dielen um Keramik- und HPL-Produkte erweitert. Diese besonders hochwertigen Artikel runden das Gesamtprogramm ab. Auch im Sichtschutzbereich wird alles immer pflegeleichter. Viele Zäune werden in entsprechenden Materialien angeboten. Der Trend für 2018 ist dabei ein-

deutig Aluminium. Auf Wunsch können sowohl Zäune als auch Terrassendielen durch ein hauseigenes Handwerkerteam montiert werden.

Nicht nur außen, sondern auch im Haus möchten viele im Frühjahr renovieren. Dafür werden in der großen Bodenausstellung die neuen Fußbodentrends präsentiert. Ganz vorn mit dabei:

sogenannte Modulare Fußböden. Diese gehören zu den Trendsettern unter den modernen Böden im Wohnbereich.

Zudem sind Sie einfach zu

verlegen, bieten eine Vielzahl individueller Designideen und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Neben dem

Vinylboden gibt es inzwischen auch eine Vielzahl PVC-freier Alternativen.

Der Fachmarkt Holzland

Köhrmann hat am Sonntag von 13 bis 18 Uhr für Interessierte

geöffnet. Das fleißige Team freut sich auf viele Kunden.