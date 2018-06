In Bonnétable angekommen, wurden die Reisenden herzlich von ihren Gastfamilien in Empfang genommen. Nach den ersten offiziellen Ansprachen verbrachte man den Abend in den Gastfamilien.

Am Freitag ging es zur Feuerwehr von La Ferté Bernard, etwa 20 Kilometer östlich von Bonnétable. Dort angekommen, nahmen die Kameraden ausgiebig das Gerätehaus sowie die Fahrzeuge in Augenschein. Nach einem Mittagspicknick am „Le plan d’eau“ wurde es dann ernst: Deutschland trat gegen Frankreich im Bowling an. Nach spannenden Durchgängen konnten die Twistringer das Duell knapp für sich entscheiden, auch wenn Titzi Harms im besonders umkämpften Ortsbrandmeisterduell gegen Didier Pavé den Kürzeren zog.

Abends traf man sich im Gerätehaus von Bonnétable, wo man die Freundschaft beider Feuerwehren ausgiebig feierte. Hier wurde auch das mitgebrachte Twistringer Gastgeschenk, eine Feuertonne mit den Wappen der beiden Städte, übergeben.

Der Sonnabend begann mit einer Führung über das Gelände des Schlosses von Bonnétable. Danach ging es für die Kameraden nach Le Mans auf den Circuit des 24 Heures, die legendäre Rennstrecke, wo alljährlich im Juli das 24-Stunden-Rennen von Les Mans ausgetragen wird. Um 19 Uhr traf man sich zur großen offiziellen Jubiläumsfeier der Stadt in der Salle Mélusine.

Mit wenig Schlaf, aber vielen tollen Erlebnissen im Gepäck machten sich die Kameraden am Sonntag wieder auf dem Weg in Richtung Twistringen – und freuen sich jetzt schon, ihre französischen Freunde 2021 wieder hier begrüßen zu dürfen.