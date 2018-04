Eva Stelljes und Hans-Dieter Wendelken sind die neuen Frühjahrsmajestäten.

Die wundervoll gestalteten Holzvögel wurden den ganzen Nachmittag Teil für Teil zerlegt und am Ende standen die Frühjahrsmajestäten Eva Stelljes und Hans-Dieter Wendelken fest.

Neben dem Königschiessen wurde in verschiedenen Schiesswettbewerben um die reichlich vorhandenen Preise gekämpft, wobei sich Kathrin Kirsch den Frühjahrswanderpokal, Annette Grusowski die Bildscheibe der Damen und Ursula Bohling den Oliver-Twisterling-Pokal sicherte. Hans-Joachim Teichert erwies sich als bester 50-Meter-Freihandschütze auf die Bildscheibe und Schorse Behrens gewann sowohl die 50-Meter-Konkurrenz als auch den Wettbewerb auf der Spaßscheibe. Bei der 100-Meter-Prämienscheibe war Dirk Scheppelmann an diesem Tag nicht zu schlagen, beim Schießen auf den Glücksautomaten hatte Lutz Jötten Fortuna auf seiner Seite. Konnten sich all diese Leistungen schon wahrlich sehen lassen, gelang Karl-Heinz Kramer dann noch ein herausragendes Ergebnis: Mit phänomenalen 49,6 Ringen bei vier Schüssen auf 100 Metern gewann er die prestigeträchtige Rehbockscheibe.

Nicht nur die Majestäten wurden ermittelt, auch in vielen weiteren Wettbewerben legten die Schützen auf die Scheiben an. Hier die die Sieger der Jugendabteilung.

Bei den Jugendlichen gewann Lennart Knop den Pokal, und in den Disziplinen Bildscheibe Luftgewehr sowie Glücksscheibe siegte Jonas Schwenke. Darian Stelljes gewann den Frühjahrspokal und Oskar Peperny die Bildscheibe Lichtpunkt.

Nachdem alle Platzierungen aufgerufen und die Preise verteilt worden waren, freut man sich jetzt sehr auf das Worpsweder Schützenfest vom 1. bis 3. Juni mit großem Festumzug am Sonntag und der „Worpsweder Berg Party“ (WoBePa) mit Höhenfeuerwerk, Livemusik mit der Partyband „KomboO“ und DJ Mallorca Uwe am Sonnabend. Diese Party bei freiem Eintritt ist natürlich für alle Worpsweder und Gäste Worpswedes, das Feuerwerk wird in einer Choreografie zu Musik präsentiert.