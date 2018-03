Trotzdem möchte er seinen genauen Wohnort lieber nicht in der Zeitung lesen: „Kreis Nienburg“, das muss reichen. Neben seinem Schreibtisch in der Staatsanwaltschaft Verden lächeln ihn zwei kleine Kinder aus dem Bilderrahmen an, und auch der Strafverfolger lächelt jetzt: „Früher habe ich Hells Angels gemacht, das war vielleicht noch etwas anderes. Aber diese Täter hier kommen nicht an die Haustür“, sagt der 46-Jährige.

Ihr Weg in den Kreis Nienburg wäre auch kein kurzer, denn die Festnahmen erfolgten in Osteuropa. Zuletzt hatten Frank Lange und sein Team die Botnetz-Infrastruktur Avalanche, zu Deutsch Lawine, zerschlagen. Es war der größte Coup gegen Botnetze, den es überhaupt je gab. „Bot“ kommt von Roboter und bezeichnet automatische Schadprogramme. Allein in Deutschland gab es Tausende infizierte Rechner. Mehrere Hundert Millionen Euro erbeuteten die Täter, die ihr digitales Unwesen überall auf der Erde trieben, über gehackte Bankkonten. Es gibt bis zu dreistellige Täterzahlen.

Dafür wird dem Verdener Oberstaatsanwalt zusammen mit Kriminalhauptkommissar Jörn Bispingen, dem Leiter der Task-Force Cyber-Crime der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg, im Juni in München der J.D. Falk Award verliehen.

Diese Auszeichnung wird von einem Zusammenschluss von Firmen wie Google, Microsoft oder dem Kabelnetzbetreiber Comcast seit 2012 einmal im Jahr an Menschen verliehen, die das Internet ein Stück sicherer machen. So richtig stolz wurde Frank Lange darauf, als er von den bisherigen Preisträgern hörte: 2012 bekam ihn Thomas X. Grasso vom FBI („den kennt man in Ermittler-Kreisen“), 2015 eine Gruppe aus 15 hochkarätigen Wissenschaftlern, Absolventen von Harvard und Stanford. Frank Lange hat in Osnabrück studiert. Und überhaupt: „Als deutscher Beamter bekommt man ja eigentlich keine Preise“, sagt er mit einem sympathischen Grinsen.

Sein kleines Büro im Gebäude der Verdener Staatsanwaltschaft ist überraschend unspektakulär eingerichtet: Schreibtisch, Bildschirm, Schrank und natürlich eine Video-Kamera für länderübergreifende Absprachen.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten rund vier Jahre ermittelt und schließlich die Infrastruktur der weltweit agierenden kriminellen Organisation lahmgelegt. Gerade vor wenigen Tagen wurde ein weiterer der Organisatoren des Botnetzes von der ukrainischen Polizei festgenommen. Weitere Tatverdächtige sitzen in Bulgarien oder Weißrussland. Ob und wann die Täter vor Gericht kommen, weiß Frank Lange nicht – dies ist nun nicht mehr seine Aufgabe.

An der Wand in Langes Büro hängt eine Weltkarte, auf der die Länder der Welt in verschiedenen Farben markiert sind. Einige von ihnen sind rot. Darunter Russland, Deutschland, Japan und die USA: Hier hatten die Täter besonders häufig zugeschlagen. Weil in diesen Ländern viel zu holen ist, und weil die Sprachräume so groß sind, dass es sich lohnt. Weltweit wurden Schäden in Millionenhöhe verursacht.

Die Strippenzieher in der Ukraine stellten in dem umfangreichen Netzwerk anderen Kriminellen quasi verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung. „Avalanche ist ein Zusammenschluss gekaperter Rechner“, erklärt Lange. Die betroffenen Benutzer der „Opfer-Rechner“, wie der Ermittler sagt, wissen zum Teil nicht einmal, dass sie infiziert sind. Der Trojaner könnte über eine geschickt formulierte Spam-Mail auf den Rechner gekommen sein, ein Anhang wurde leichtfertig angeklickt und so wurde den Kriminellen Tür und Tor geöffnet.

Weil nach dem Öffnen des schädlichen Anhangs zumindest nichts Sichtbares passierte, wiegen sich viele Betroffene in Sicherheit. Sie ahnen nicht, dass ihr Rechner nun ferngesteuert als Verteilerstation für weitere Mails dienen kann, sie Teil des Bot-Netzes geworden sind und ihre Aktionen und Passwörter ausgespäht werden und beispielsweise ihr Online-Banking mitverfolgt werden kann.

Oder aber auch den computergesteuerten Kühlschrank abtauen, scherzt Lange. Wenn es dabei allerdings um die Steuerung von Anlagen in Atomkraftwerken geht, klingt das schon bedrohlicher. „Derartige Szenarien werden uns in den nächsten Jahren noch erwarten“, vermutet der Staatsanwalt. Das Fraunhofer-Institut hatte im Auftrag der Cyber-Crime-Einheit entwickelt, wie man ein Bot-Netz außer Gefecht setzt.

Was genau die Ermittler technisch eigentlich gemacht haben, ist für den Laien nur schwer zu verstehen, darum bemüht Frank Lange gerne ein einfaches Bild: „Die Täter haben eine Spedition und sind auf der Autobahn unterwegs. Wir haben praktisch ihren Lastwagen zerstört und die Autobahn gesperrt“.

800 000 verdächtige Domains wurden geblockt und umgeleitet – doch die Bereinigung der infizierten Computer ist Sache der Eigentümer. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn es nach Frank Lange ginge, müsste es eigentlich so etwas wie einen Internet-Führerschein geben, denn vielen Menschen setzen sich mit den Gefahren offenbar zu wenig auseinander. „Die Banken sagen, Online-Banking sei sicher, doch das schwache Glied ist der Benutzer“, sagt Lange.

Angst vor dem Internet hat er jedoch nicht, und auch seine Familie ist ganz normal mit Smartphones unterwegs. Die gängigen Virenprogramme bieten den nötigen Schutz, solange sie permanent auf dem aktuellen Stand gehalten werden und einmal am Tag den kompletten PC untersuchen, meint Lange. Er selbst sagt über sich, er sei nie ein Computer-Nerd gewesen. Vorher hatte er gegen organisiertes Verbrechen ermittelt, dann wurde ihm diese neue Aufgabe übertragen.

Avalanche sei das Beste, was er je geschafft hat, sagt der 46-Jährige. Doch in der Schattenwelt des Netzes warten noch mehr Ganoven auf ihn. Denn auch wenn die Autobahn gerade gesperrt ist, arbeiten die bestimmt schon wieder am Ausbau diverser Landstraßen.