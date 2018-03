Der Hummer bedeckt mit Stücken eines grünen Apfels, garniert mit Minzblättern, umgeben von Garnelen und einer leichten Sauce. Die Portiönchen von Ringeltaube, Stopfleber, Fasan und Ente, angereichert mit gebratenen Champignons und Spinatblättern. Einfach und natürlich wirkt es auch, wie Guy Savoy nach fast getaner Arbeit durch sein Restaurant spaziert, herzlich mit Gästen plaudert, von denen jeder gerade im Schnitt 250 Euro und für das Menü 415 Euro – die Getränke nicht mitgerechnet – ausgegeben hat. Der 64-jährige Chefkoch verkündet, er wolle noch arbeiten, bis er hundert Jahre alt sei, so viel Freude habe er daran – es klingt, als wäre es ein Kinderspiel gewesen, drei Michelin-Sterne zu erkochen und zu erhalten. Ob diese renommierte Auszeichnung stets ein Ziel für ihn war? Guy Savoy lächelt vielsagend. „Fragen Sie mal einen Spitzensportler, ob er Gold bei Olympia holen will oder ob ihn das nicht interessiert.“

Bocuse ein wichtiges Vorbild

Der Tod des viel gerühmten „Jahrhundertkochs“ Paul Bocuse im Alter von 91 Jahren vor einem Monat erschütterte die Kochszene Frankreichs und brachte die Frage auf, ob die Haute Cuisine ohne diesen großen Wegbereiter ihrem Ruf noch gerecht wird. Selbstverständlich, sagen selbstbewusste Top­-köche wie Savoy, für den Bocuse ein wichtiges Vorbild war. „Er hat verstanden, wie wichtig es ist, die Kochkunst zu personalisieren.“ Lange habe man in Frankreich gedacht, es zähle nur, was auf dem Teller sei – nicht das Rundherum.

Das ist in Savoys Restaurant anders, das im Mai 2016 umgezogen ist in das majestätisch anmutende Gebäude der französischen Münzprägeanstalt „Monnaie de Paris“. Er hat noch ein Restaurant in Las Vegas und zwei weitere, etwas günstigere, in Paris. Doch jenes in der historischen Münzprägeanstalt ist seine Visitenkarte; hier bekochte er im Dezember die Präsidenten Frankreichs und Argentiniens, Emmanuel Macron und Mauricio Macri. Hohe Fenster erlauben einen Blick auf die Seine, das Dekor bleibt schlicht, um nicht vom Eigentlichen abzulenken: dem Festmahl, das Savoys Team fünfmal die Woche mittags und viermal abends für jeweils 65 Gäste fabriziert. Sie kommen trotz der stolzen Preise zum „besten Koch der Welt“.

Zu diesem hat ihn der Gastronomie-Führer „La Liste“ gekürt, der eine weltweite Übersicht über die besten Adressen geben will. Auf Basis von Restaurantführern, Artikeln und Gästebewertungen stelle man möglichst objektive Ranglisten auf, die einen Überblick über die Küchenkunst auf der ganzen Welt geben, sagt Philippe Faure, ehemaliger Botschafter Frankreichs in Mexiko, Marokko und Japan sowie Präsident von „La Liste“. „Wir wählen nicht den besten Küchenchef der Welt, sondern stützen uns auf eine maximale Zahl an bestehenden Bewertungen.“ Es gebe keinerlei wirtschaftliche Verbindungen zu den Chefs, lediglich Sponsoren und Faures Privatvermögen finanzieren die Handy-App. Spitzenreiter unter den Ländern sind Japan, China – und Frankreich, das am meisten Erwähnungen in der Liste der besten 100, 250 und 500 Restaurants hat. Was aber macht die französische Cuisine für Guy Savoy aus? Bei dieser Frage denkt er kurz nach. „Es ist eine Mischung aus guter Ausbildung, Können und Sensibilität. Es ist die Vielfalt von Produkten und Geschmäckern.“ Jedes noch so kleine französische Dorf sei stolz auf irgendeine regionale Spezialität. Für besonders wichtig halte er die Verwendung von Spitzenprodukten: „Ein frisch geernteter Kohl ist edler als ein aufgetauter Hummer.“ Savoys eigenes Vorzeige-Gericht, die Artischockensuppe an schwarzer Trüffel mit einem Champignon-Trüffel-Blätterteiggebäck, ge-

be dreierlei wieder, sagt der Sohn eines Gärtners: Die Artischocke stehe für seine einfache Herkunft, die Trüffel für das Streben nach Perfektion und das Gebäck für die Kinderseele, die er sich erhalten habe. Seine Experimentierfreude kennt aber auch Grenzen: Das Kochen von Insekten interessiert ihn nicht. „Ich bleibe lieber bei unseren Fröschen und Schnecken.“ Urfranzösisch eben.