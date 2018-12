Die Teilnehmer unternahmen einen Ausflug in die Vergangenheit.

Er quietschte und ratterte vom Hauptbahnhof zum Flughafen, bis zur Überseestadt, durchs Viertel und wieder zurück zum Hauptbahnhof. Dort stiegen alle bis auf die Fahrgäste aus Rekum aus – für sie ging es weiter zum Depot nach Sebaldsbrück, wo noch viele alte Straßenbahnen aus dem 19. und 20. Jahrhundert abgestellt sind.

Nach einer kurzen Stärkung wurden die Rekumer vor der Wagenhalle von einem weiteren Museumswagen erwartet. Dessen Fahrer entführte die Gruppe direkt in das Museum. Eine ausführliche Besichtigung mit auch für Laien sehr gut verständlichen technischen Darstellungen aller Fahrzeuge begann. So war von der Pferdebahn über den ersten in Deutschland eingesetzten Niederflurbus bis hin zu drei alten Gelenk-Omnibussen, die einst in der Stadt und Bremen-Nord eingesetzt waren, vieles zu sehen. Kaffee und Kuchen im Depotcafé und eine Postkarte zur Erinnerung rundeten den Museumsbesuch ab.

Zum Schluss fuhr der alte Triebwagen (Ackerwagen) alle polternd direkt aus der Wagenhalle zum Weserwehr und weiter zum Bahnhof Sebaldsbrück. Dort endete die Zeitreise und die Rekumer, die sehr interessante Eindrücke mit nach Hause nahmen, fanden sich in der Gegenwart wieder.