Thomas Gottschalk outete sich bei Sandra Maischberger als Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - aber nicht in der bestehenden Form. Das viele Gebührengeld werde "nicht optimal eingesetzt". (WDR / Max Kohr)

„Wozu brauchen wir noch ARD und ZDF“? - Unter dieser provokanten Fragestellung diskutierte Sandra Maischberger am Mittwochabend im Rahmen ihres wöchentlichen ARD-Talks kontrovers. Der wohl prominenteste Gast der Runde: Thomas Gottschalk, einst Radiomoderator des Bayerischen Rundfunks und langjähriger ZDF-Showmaster von der „Wetten, dass ..?“-Couch. Er sei „ein in der Wolle gefärbter öffentlich-rechtlicher Mitarbeiter“, witzelte der 67-Jährige. Doch in der Debatte um die Verwendung der Rundfunkgebühren hatte er scharfe Kritikpunkte in die Sendung mitgebracht.

Für eine Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie sie am Wochenende in der Schweiz zur Wahl steht, sprach sich Gottschalk nicht aus. Jedoch hätte er gerne „mehr Einfluss darauf“, was mit den vielen Milliarden gemacht werde. „Optimal eingesetzt“ seien sie keinesfalls. Er glaube nicht, dass sich die Menschen von ARD und ZDF desinformiert fühlten, schob der Entertainer der Diskussion um mögliche politische Einflussnahme einen rhetorischen Riegel vor. Die Frage sei vielmehr: „Kriegen wir das, was wir für unsere Gebühren wollen? Mein 25-jähriger Sohn sagt: Die bieten mir nix!“

"Allein die Tatsache, dass wir im öffentlich-rechtlichen System über die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Systems diskutieren können, zeigt, dass wir's brauchen." Thomas Gottschalk lieferte bei "Maischberger" das Bonmot des Abends. (WDR / Max Kohr)

Gleichwohl hält es der in Malibu lebende Unterhalter für falsch, „geradezu krampfhaft“ den „Kids“ hinterherzulaufen, mit Formaten, die dann bei ZDFneo versteckt würden. Er wünsche sich mehr „öffentlich-rechtliches Selbstbewusstsein“ und weniger Fixiertheit auf die Einschaltquoten. Wie sich Gottschalk den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in zehn Jahren vorstellt? „Es gibt ein flächendeckendes ZDF, und es gibt eine regionale ARD, und dann sollen sie sich am Sonntagabend zusammentun und einen schönen 'Tatort' machen.“

Eine Breitseite feuerte der Moderator, der für alle großen Sender in Deutschland arbeitete, gleich eingangs der Diskussion gegen die Kontrollgremien von ARD und ZDF. „Diese Gremien, die eben keine Ahnung von Fernsehen haben, die keine Ahnung von Programm haben, die habe ich nach jeder Sendung und jeder Party erlebt: 'Herr Gottschalk, vielleicht noch ein Foto mit meiner Frau, ich bin im Fernsehrat, ich hab vieles für Sie schon getan.' Das sind Lobbyisten.“

Sie diskutierten am Mittwochabend kontrovers über die Existenzberechtigung von ARD und ZDF (von links): Georg Kofler, Tom Buhrow, Gastgeberin Sandra Maischberger, Thomas Gottschalk, Beatrix von Storch und Pinar Atalay. (WDR / Max Kohr)

Außer Thomas Gottschalk saßen bei „Maischberger“ der WDR-Intendant Tom Buhrow, die „Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay, der Medienunternehmer Georg Kofler und die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch. Zugeschaltet aus der Schweiz war außerdem der Kabarettist Emil Steinberger. Diese Zusammensetzung würdigte Gottschalk mit dem wohl trefflichsten Bonmot des Abends: „Allein die Tatsache, dass wir im öffentlich-rechtlichen System über die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Systems diskutieren können, zeigt, dass wir's brauchen.“