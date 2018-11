Der derzeitige Leiter des Planetariums: Andreas Vogel. (Frank Thomas Koch)

Im Olbers-Planetarium in der Werderstraße bietet Mitarbeiterin Meike Zorn Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei entsprechenden Veranstaltungen Erklärungsmodelle an – und verwirft sie gleich wieder.

„Besonders hell war auch damals der Stern Sirius“, erläutert sie und projiziert mithilfe eines Projektors den damaligen Sternenhimmel an die Decke. Doch Sirius sei „nichts Besonderes und ein ganz normaler Stern“ gewesen, der nur etwas heller als die anderen leuchtete. ­„Sirius ist eine nicht besonders anerkannte Theorie zum Stern von Bethlehem“, sagt Zorn, die seit August ein Freies Soziales Jahr Kultur im ­Olbers-­Planetarium absolviert. Auch der ehemalige Leiter des Planetariums, Dieter Vornholz, glaubt nicht daran, dass ein Standardstern, der in jedem Jahr an derselben Stelle steht, die Geburt Jesu angekündigt hätte. „Die Frage ist ohnehin, ob Gott ein Zeichen am Himmel braucht, um seinen Sohn anzukündigen“, sagt der Wissenschaftler, der selbst nicht religiös ist.

Eine andere Theorie besagt, dass damals ein Komet den Weg zum Jesuskind gewiesen haben könnte. Bilder aus dem 14. Jahrhundert zeigen in der Geburtsszene einen Stern mit Schweif, also einen Kometen. Doch der infrage kommende Halleysche Komet ist nach den Berechnungen im Jahr 12 bis 11 vor unserer Zeitrechnung aufgetaucht. Hinzu kommt, dass man Kometen früher als Zeichen des Unheils, des Todes, der Kriege und der Hungersnöte ansah. „Das passt nicht zur Geburt eines neuen ­Königs“, sagt Zorn.

Auch die Idee einer Supernova hält sie für unglaubwürdig. Denn die Nebelreste einer solchen Sternenexplosion lassen sich noch heute erkennen und zurückdatieren. Dabei kommt heraus, dass es um die Zeitenwende keine dieser Erscheinungen, bei denen es schlagartig hell wird und der Schein für mehrere Wochen sichtbar ist, gab.

„Es gibt noch 1000 andere Phänomene, die möglich wären“, sagt Vornholz. Doch alle hätten ihre Schwachstellen. So hätten beispielsweise Chinesen und Koreaner im Jahr 5 bis 4 vor Christus einen schweiflosen Kometen gesehen. Doch dieses überlieferte Erlebnis konnten andere aufgezeichnete Beobachtungen aus dem Mittelmeerraum nicht untermauern. Auch die Möglichkeit, dass ein interstellarer Komet plötzlich auftauchte und wieder verschwand oder gar in die Sonne stürzte, wäre eine denkbare Erklärung für den Weihnachtsstern.

Die Mitarbeiter des Olbers-Planetariums erklären den Stern von Betlehem mit einer Großen Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn, die sich über mehrere Wochen annäherten und aneinander vorbeizogen – das sei am wahrscheinlichsten. Eine Stellung, die gleich dreimal im Jahr 7 vor unserer Zeit zu sehen war und die nur alle 800 Jahre vorkommt. Hinzu kommt, dass sich diese Begegnung am Himmel im Sternbild der Fische abspielte. „Jupiter galt damals als Königsstern, Saturn stand für das Volk der Juden und die Fische für das Land Palästina. Die Astrologen nahmen aus diesem Grund an, dass im Land Palästina ein König der Juden geboren wird“, erläutert Zorn.

Dass dieses Ereignis überhaupt von der Erde aus zu sehen war, hängt auch mit der Verschiebung der Erdachse zusammen, durch die sich die Lage des sogenannten Frühlingspunkts verändere. Vornholz: „Solch eine Konjunktion im Sternbild der Fische, in denen zugleich der Frühlingspunkt liegt, tritt nur alle 26 000 Jahre auf.“

Er glaubt, dass diese Erscheinung früher beeindruckend für die Menschen gewesen sein muss. Wie schnell sich Legenden um solche Ereignisse entwickeln, hat er selbst im Jahr 1999 erfahren, als eine Konjunktion von Venus und Jupiter dafür sorgte, dass sein Telefon nicht stillstand, weil viele Bremer Ufo-Sichtungen melden wollten.

Die biblische Schilderung sei eine „schöne Geschichte“, dessen Wahrheitsgehalt jeder selbst beurteilen müsse, meint Vornholz. Die nächste eindrucksvolle Planetenkonstellation, die möglicherweise wieder zur Legendenbildung beiträgt, ist für März 2023 angesetzt, wenn die Planeten ­Venus und Jupiter sich auf ein halbes Grad nahekommen. Dass dann der nächste Heiland geboren wird, glaubt Agnostikerin Zorn allerdings nicht.