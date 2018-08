Die Reinhard Solartechnik GmbH aus Barrien präsentiert auf dem Brokser Heiratsmarkt auf dem Freigelände zwischen den Gewerbezelten wieder die modernsten Techniken aus dem Bereich erneuerbare Energien. Dabei lautet das Motto „Heizen mit deutlich nie-

drigeren Kosten“. Und das geht laut Geschäftsführer Gernot Reinhard am besten mit einem modernen Holzpellet-Heizkessel. „Dadurch sind große Einsparungen durch die dauerhaft niedrigen Brennstoffkosten von Holzpellets möglich“, weiß der Fachmann aus Barrien zu berichten. Während die konven-

tionellen Energiepreise wieder kräftig steigen, sind Pellets in den letzten zehn Jahren nicht merklich teurer geworden. Als heimischer, klimafreundlicher und nachwachsender Brennstoff ist der Preis eben nicht von weltmarkt-politischen Entwicklungen abhängig. Weiterhin sorgt die seit Jahren herrschende Überproduktion von Holzpellets für einen niedrigen Preis. „Natürlich ist die Investition in eine Pellets-Kesselanlage etwas höher als ein Öl- oder Gaskessel kostet, der Staat fördert diese Anlagen dennoch sehr großzügig. Der verbleibende Mehrpreis ist aber in Abhängigkeit des Gebäude-Energieverbrauchs schnell amortisiert“, sagt der Geschäftsführer von Reinhard Solartechnik. Kurz: Je mehr Energie verbraucht werde, desto schneller mache sich der Kessel bezahlt. Selbst die Herstellungsenergie für Pellets sei nur ein Viertel so hoch wie von Gas und Öl. Die Entscheidung für einen Pelletskessel ist also im Hinblick auf die nächsten 20 bis 30 Jahre auf jeden Fall die Richtige, denn so lange hält ein guter Pelletskessel - ganz im Gegensatz zu günstigen Gas-Brennwertgeräten, deren Lebenserwartung bei nur etwa zehn Jahren liegt. Gernot Reinhard: „Die Umrüstung des Heizsystems auf Pelletsbetrieb ist ebenso vom Staat gewollt, denn dieser bezuschusst die Anschaffung mit mindestens 4800 Euro pro Kessel bei einer Heizungssanierung im Bestandsgebäude. Beim Einsatz eines ÖkoFen-Pellets-Brennwertkessels zahlt der Staat sogar 6900 Euro dazu. Die Verbindung des Pelletskessels mit einer heizungsunterstüzenden Hochleistungsflachkollektor-Solaranlage spart noch einmal circa 30 Prozent Brennstoff ein und bringt eine zusätzliche staatliche Förderung von mindestens 3000 Euro je nach Größe der Solaranlage auch noch mehr.“ Die modernen Techniken seien seiner Meinung nach nicht nur im Einfamilienhaus, sondern auch für Mehrfamilienhäuser oder Gewerbegebäude im Altbau oder interessant. Hier gebe es staatliche Sonderförderungen für größere Solaranlagen, ebenso wie für Pellets-­Brennwertkessel. Zusätzliche Förderungen über die KfW sind ebenfalls möglich.

Interessierte können sich direkt am Messestand beraten lassen. Weitere Informationen und Beratung zu diesem Thema gibt es bei Reinhard Solartechnik in Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 /

8 01 06.