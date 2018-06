Ausstellung: Märchenhafte Sandskulpturen sind vom 28. Juni bis 4. August, jeweils montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr zu bestaunen. (Kultur Nord)

Wie wäre es mit einem Ausflug in eine Märchenwelt aus Sand? Vom 28. Juni bis 14. Juli reihen internationale Sandskulpteure auf dem großen Waterfront-Außengelände an der Weser Kunstwerk an Kunstwerk. Rund um die etwa acht Meter hohe – und damit buchstäblich überragende – Hauptskulptur mit Traumschloss, Bremer Stadtmusikanten, Rattenfänger von Hameln und Co. entstehen acht Sandskulpturen zu internationalen Sagen und Märchen wie „Hänsel und Gretel“, „Cinderella“, „Alice im Wunderland“, „Beowulf“, „Die sieben Raben“ und „Der Ring des Nibelungen“.

Ab dem ersten Tag sind die Besucher der ­Waterfront herzlich eingeladen, das Entstehen der Kunstwerke aus nächster Nähe zu bestaunen. Die Ausstellung bleibt im Anschluss an das Carving, das Schneiden der Skulpturen, bis zum 4. August geöffnet – eine exklusive Blindenführung bildet den krönenden Abschluss.

Allen, die am liebsten selbst aktiv werden möchten, sind die zahlreichen kostenlosen Programmpunkte des Geburtstagsfests zu empfehlen – darunter Beachvolleyball, Kletterspaß, Beachsoccer, Kicker, JUMP House on tour und ein Salsa-Workshop.





Gröpelinger Sommer an der Weser & Verkaufsoffener Sonntag

Wann? 1. Juli, 13–18 Uhr

(ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG)

Bereits der erste Sommerferien-Sonntag punktet mit Fun im Doppelpack: Während des verkaufsoffenen Sonntags lockt das Fest Gröpelinger Sommer auf die Weserpromenade. Der Fährverkehr von und nach Gröpelingen verspricht eine kurzweilige Anreise. Für ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein sorgen mehr als 35 Stände verschiedener Firmen, Vereine und Einrichtungen des Stadtteils. Das Highlight für alle Trend- und Schnäppchenjäger: Ab 13 Uhr öffnen die Waterfront-Shops zum ausgiebigen Sonntagsshopping. Die perfekte Gelegenheit zum Einlösen der Rabatt-Coupons (siehe Seite 2).





Spaß für die Kleinen: Klettergarten & Piraten-Hüpfburg

Wann? 20. & 21. Juli, 14–20 Uhr

(Spielmacher Event GmbH)

Während Mama und Papa sich an den verschiedenen Gastroständen unter freiem Himmel stärken oder in der Sonne relaxen, bezwingen die Kleinen (ab 4 Jahre) den fünf mal fünf Meter großen Klettergarten. Komplett gesichert können hier bis zu acht Kinder gleichzeitig ihr Geschick an den verschiedenen Stationen in zweieinhalb Metern Höhe erproben. Darf es ein bisschen mehr Action sein? Dann empfiehlt sich die schneeweiße Hüpf- und Spielburg (acht mal acht Meter) im Piratendesign. Und der Clou: Ob Klettergarten oder Spielburg – das Mitmachen ist kostenlos.





Auf dem Wasser: ADAC Weser-Ems Motorbootrennen

Wann? 21. & 22. Juli (Details siehe Aushang vor Ort)

Der ADAC Weser-Ems holt die Elite des deutschen Motorbootsports nach Bremen. Am vorletzten Juli-Wochenende werden hier die Rennen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft der Formel 4, der Formel 5 sowie der Klasse P750 ausgetragen. Knapp 30 Boote gehen an den Start. „Direkt an der Waterfront haben Zuschauer einen perfekten Blick auf das Renngeschehen“, sagt Jürgen Riedemann, Sportleiter des ADAC Weser-Ems. „Die Motorboote liefern absolut actionreiche Rennen. Ich kann jedem Besucher nur empfehlen, sich das Spektakel im Hafen­becken einmal anzusehen.“





Schlemmen für den guten Zweck: Charity-BBQ mit Event-Smoker

Wann? 4. August, ab 11 Uhr

Ein spektakulärer BBQ-Event-Smoker, köstliches Pulled Pork, Pulled Chicken und deftige Grillwürste lassen das Herz aller BBQ-Fans höherschlagen. Das Beste: Hier schlemmt man für den guten Zweck. Zum Hintergrund: Drei gemeinwohlorientierte, soziale, ökologische oder interkulturelle Projektideen werden aus dem BBQ-Erlös mit insgesamt 6000 Euro bezuschusst. Welche Projekte das sind, entscheidet eine Jury bestehend aus Vertretern von Gröpelingen Marketing, Kultur Vor Ort sowie dem Center Management. Bewerbungen können bis zum 30. Juni eingereicht werden.