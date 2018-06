Am kommenden Mittwoch findet in Berlin der Deutsche Evangelische Kirchentag statt. (epd)

Es ist die wichtigste Woche im Jahr des Reformationsjubiläums: An diesem Sonnabend hat in Wittenberg die Weltausstellung zur Reformation eröffnet. Und vom kommenden Mittwoch an findet in Berlin der Deutsche Evangelische Kirchentag statt, der am nächsten Sonntag mit einem großen Festgottesdienst auf den Elbwiesen vor der Lutherstadt zu Ende gehen soll.

Zu beiden Großveranstaltungen werden Zehntausende Menschen erwartet – beim Abschlussgottesdienst des Kirchentags sollen sich sogar bis zu 150 000 Gläubige versammeln. Bundeswehrpioniere errichten für diesen Zweck extra eine Pontonbrücke über die Elbe, und ein eigens eingerichteter Zugshuttle soll im Zehn-Minuten-Takt die Teilnehmer des Kirchentags von Berlin nach Wittenberg bringen.

Und auch der Auftritt von Barack Obama, der gemeinsam mit Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor in Berlin über Politik aus christlicher Verantwortung diskutieren soll, dürfte am Himmelfahrtstag Zehntausende Menschen anlocken. Dass das Reformationsjubiläum und die Kirchen in der kommenden Woche bundesweit Gesprächsthema werden, versteht sich deswegen schon fast von selbst.

"Kirchentage auf dem Weg“

Dass Kirchentage gerade für Christen aus Regionen, in denen sie sich eher in der Minderheit befinden, ein großer Motivationsschub sind, ist eine durchgehende Erfahrung der vergangenen Jahre – auch wenn insbesondere die in Städten wie Dessau, Weimar oder Leipzig parallel zum Berliner Kirchentag stattfindenden „Kirchentage auf dem Weg“ kein Selbstläufer zu sein scheinen und die dort vermuteten geringen Teilnehmerzahlen schon im Vorfeld der Veranstaltung zu Frustrationserscheinungen bei Ehrenamtlichen und Mitwirkenden führten.

Doch die Evangelische Kirche steht in diesen Monaten noch vor einer ganz anderen großen Frage: Wie nämlich geht es weiter, wenn die fröhlichen Feiern des Jahres 2017 erfolgreich zu Ende gegangen sind? Was bleibt vom Sommer der Reformation? Zehn Jahre lang haben sich die Christen in Deutschland mit der Vorbereitung des Jubiläums befasst.

Themenjahre zu Calvin oder Melanchthon, zur Kirchenmusik oder zum Verhältnis von Kirche und Politik haben dieverschiedenen Aspekte der Reformation beleuchtet. 2018 könnte das Jahr sein, in dem es in der evangelischen Kirche erstmals seit Langem kein großes Oberthema mehr gibt. Genauer wird das aber erst die EKD-Synode entscheiden, die im November in Bonn tagt, und die sich speziell mit der Auswertung des Reformationsjubiläums beschäftigen soll.

Ohnehin sind manche Probleme der Protestanten durch das Jubiläum etwas in den Hintergrund geraten: Während etwa dielutherischen Kirchen in anderen Teilen der Welt sprunghaft wachsen, befinden sich die Mitgliederzahlen der deutschen Protestanten bedingt durch eine Überalterung der Gemeinden im steten Sinkflug.

Zwar gibt es in vielen großen Städten heute verstärkt das Phänomen, dass junge Familien ihre Kinder wieder taufen lassen. Doch der Kirche ist es insgesamt nicht gelungen, ein Mittel gegen den Mitgliederschwund zu finden, obwohl die einst verpönten Tauffeste und Glaubenskurse für Erwachsene heute zum festen Angebot der Gemeinden zählen.

Neue Vertrautheit zwischen Protestanten und Katholiken

Und auch der Besuch von Barack Obama zum Kirchentag kann nicht darüber hinwegtäuschen: Langfristig schwindet der gesellschaftliche Einfluss der Kirche eher. Wenn heute über Ladenschlussgesetze oder Tanzverbote debattiert wird, wird die Stimme der Kirchen zwar gehört. Doch wenn es etwa um den Sonntagsschutz geht, zählt in der politischen Debatte längst viel stärker das Argument der Gewerkschaften, der Schutz des familiären Zusammenlebens, als der von den Kirchen vorgebrachte Schutz des Gottesdienstes.

Doch die Kirche wäre nicht die Kirche, würde sie nicht Hoffnung auch über das Jahr 2017 hinaus haben. Sicher ist zum Beispiel schon heute, dass die gemeinsame Feier des Reformationsjubiläums zu einer neuen Vertrautheit zwischen Protestanten und Katholiken geführt hat, auch auf der obersten Ebene.

Dass die katholischen Bischöfe nun ernsthaft über eine nationale Neuregelung beim Abendmahl für ­konfessionsverschiedene Paare nachdenken, hängt natürlich in erster Linie mit dem päpstlichen Schreiben „Amoris laetitia“ zusammen, dürfte aber auch eine Frucht dieses neuen Verhältnisses sein.

Und wenn den ganzen Sommer über in der Lutherstadt Wittenberg große Konfirmandencamps stattfinden, dürfte das für diejugendlichen Teilnehmer ebenso ein Erlebnis sein, an das sie sich ihr ganzes Leben lang erinnern werden.