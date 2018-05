Obedience bedeutet übersetzt Gehorsam und wird auch die „Hohe Schule der Unterordnung“ genannt. Neben den präzisen Ausführungen der Übungen wird außerdem großen Wert auf ein harmonisches Miteinander von Mensch und Hund gelegt. Bei strahlendem Sonnenschein startete Leistungsrichter Marko Lattermann aus Hamburg, unterstützt von dem Ringsteward Susanne Mönkemeier die Prüfung.

Begonnen wurde mit den Gruppenübungen, die von Klasse zu Klasse mit steigendem Schwierigkeitsgrad durchgeführt wurden. Während bei den Beginnern die Hunde zwei Minuten auf Entfernung in Sichtkontakt abgelegt wurden, mussten die Hunde der Klasse eins die gleiche Zeit sitzen sowie in der Klasse zwei liegen und in der Klasse drei sitzen, ohne dass sie ihre Führer sehen konnten. Zur Überprüfung der Sozialverträglichkeit wurde in der Beginner-Klasse jeder Hund eng an den anderen Hunden dieser Prüfungsstufe vorbeigeführt. Hierbei zeigten alle Hunde ein vorbildliches Verhalten. Auch die Übung zur Unbefangenheit gegenüber Menschen, der Hund wird im Stand von einer fremden Person betastet, klappte vorzüglich.

Vor den Einzelübungen wurden die Teilnehmer jeder Prüfungsstufe von Susanne Mönkemeier gebrieft. Das heißt, es wurde der Ablauf der Vorführungen erläutert und Fragen der Prüfungsteilnehmer beantwortet. Danach begleitete der Ringsteward jeden Teilnehmer bei den Übungen. Denn anders als in anderen Hundesportarten gibt es im Obedience kein festgelegtes Prüfungsschema. Leistungsrichter und Ringsteward legen für jede Prüfungsstufe die Reihenfolge fest, die am Prüfungstag Gültigkeit hat. Die Aufgabe des Ringstewards besteht darin, die nächste Übung anzukündigen, genaue Anweisungen für die Ausführung der Übungen zu geben, den Zeitpunkt für die jeweiligen Hörzeichen anzusagen und die Übungen zu beenden.

Wie bei den Gruppenübungen wurde es auch bei den Einzelübungen von Klasse zu Klasse schwieriger. Während es zum Beispiel bei den Beginnern und in der Klasse 1 keine Aufgabe zur Geruchsidentifizierung gibt, müssen die Hunde in der Klasse 2 aus sechs Hölzern, in der Klasse 3 aus bis zu acht Hölzern einen vorher markierten Holzgegenstand identifizieren.

Eine weitere Besonderheit im Obedience besteht darin, dass erst in einer Prüfungsklasse gestartet werden darf, wenn die vorherige mit dem Werturteil „vorzüglich“ bestanden wurde. Und das wurde bei dieser Obedienceprüfung von drei Teams erreicht: In der Beginner-Klasse erreichte Gaby Kramm mit ihrer Hündin Laina ein „vorzüglich“. In der Klasse 1 konnten Dietlinde Schwenker mit ihrer Hündin Coco-Chanel und Thomas Menge mit Tabs ebenfalls ein „vorzüglich“ erreichen. Sie haben damit die Berechtigung erworben, beim nächsten Turnier in der nächsthöheren Klasse zu starten.

Welch hohe Anforderungen an Hund und Mensch gestellt wurden, zeigt das Gesamtergebnis: Von den 15 gestarteten Teams waren sieben nicht erfolgreich, vier bestanden mit „sehr gut“ und eins mit „gut“. Die Bewertung in „vorzüglich“, „sehr gut“ oder „gut“ richtet sich nach der Anzahl der erreichten Punkte. Für ein „vorzüglich“ sind 80, für ein „sehr gut“ 70 und für ein „gut“ 60 Prozent der maximalen Punktzahl von 320 erforderlich.

Alle Teilnehmer waren von dem fairen Wettkampf begeistert, die zahlreichen fachkundigen Zuschauer haben spannende Vorführungen erlebt. Bei der abschließenden Siegerehrung bedankte sich Andreas Gernand, 1. Vorsitzender des Hundesportvereins Blumenthal, bei allen Helfern, dem Leistungsrichter, dem Ringsteward und der Prüfungsleiterin Petra Strauß.

Wer mehr über Obedience und andere Hundesportarten wissen möchte, kann sich jeweils mittwochs und donnerstags ab 17 Uhr, sonnabends ab 15 Uhr oder sonntags ab 10 Uhr beim Hundesportverein Blumenthal, Am Eispohl 6, informieren. Weitere Informationen, wie zur Welpen- und Schnuppergruppe, können auch auf der Homepage www.hundesportverein-blumenthal.de gefunden werden.