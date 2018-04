Es war ein ereignisreicher Abend mit einem weichenstellenden Ergebnis. Alle Kandidaten für den Vorstand wurden mit überzeugender Mehrheit gewählt.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder zudem, Gisela Keßler posthum für ihre langjährige unermüdliche Arbeit für den Golfclub zur Ehrenpräsidentin zu erklären.

Der neue Präsident Claus Kleyboldt bringt seine Erfahrungen als ehemaliger Leiter der ÖVB-Arena und des Musicaltheaters in Bremen in die Vorstandsarbeit ein. Tobias Meyer wird seine golforientierte Vernetzung und ökonomische sowie marketingorientierte Arbeitsweise in seine Funktion als Schatzmeister einbringen. Bernhard Wichlein wird den Golfclub ebenfalls mit der langjährigen Erfahrung als Bremer Kaufmann (Spielwaren Wichlein) unterstützen. Er kann, bedingt durch einen Schlaganfall vor vier Jahren, bestens die Bedürfnisse eines Spielers mit doppeltem Handicap nachvollziehen und übernimmt die Aufgaben des Inklusionsbeauftragten von Ulrich Kütz. Dieser wird ab sofort Vizepräsident und ist für den Platz zuständig. Die einzige im Vorstand verbliebene Frau, Angelika Böttjer, übernimmt auch in den nächsten drei Jahren die Funktion der Spielführerin. Alle Vorstandsmitglieder wollen die gesellige, familiäre Atmosphäre im Klub erhalten, und weiterhin wird die Inklusion eine wichtige Säule des Golfclubs Lilienthal bleiben.

Dietrich Schuler, Leiter der Investorengruppe, berichtete über die geplante zügige Fertigstellung des neuen Platzes. Weitere Umbaumaßnahmen des alten Platzes ergänzen das Gesamtbild, und alle freuen sich schon auf die Einweihung des 18-Loch-Platzes am 8. September dieses Jahres.