Rund 15 Mitglieder haben sich auf der Swingolf-Anlage in Dötlingen getroffen und dort drei Stunden motiviert die Schläger geschwungen. Als Sieger ging Kai Balke mit insgesamt 49 Punkten aus dem Turnier hervor. „Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Eine Wiederholung ist also nicht ausgeschlossen“, sagt ISU-Sprecher

Henning Sittauer.

Als nächster Termin steht am Freitag, 10. August, um 12 Uhr die Begrüßung der neuen Lehrlinge aus den Stuhrer Unternehmen durch die ISU, die Brinkumer Interessengemeinschaft (BIG) und das Unternehmerinnenforum (UFO) Stuhr im Rathaus auf dem Terminkalender. Eingeladen sind neben den künftigen Auszubildenden die Vertreter aller Betriebe, die wieder junge Frauen und Männer in den unterschiedlichen Berufen zu qualifizierten Mitarbeitern ausbilden.

„Ohne Ihre Bereitschaft, in junge Menschen und deren fundierte Ausbildung zu investieren, würden auch die Unternehmen in unserer Gemeinde mittel- und langfristig im überregionalen Wettbewerb nicht bestehen können“, heißt es in der Einladung der Gemeinde Stuhr. Am Montag, 20. August, lautet das Motto dann wieder „ISU on Tour“. Los geht es um 9 Uhr vom Parkplatz des Moordeicher Friedhofs in der Stuhrer Landstraße 58. Die Fahrt führt die ISU-Mitglieder nach

Bremen zum Airbus-Werk. Dort steht für die Stuhrer eine Raumfahrtführung auf dem Programm.

Im Anschluss ist für 13 Uhr ein gemeinsames Mittagessen im Bremer Ratskeller geplant. Von dort aus geht es gegen 14 Uhr mit dem Stadtmusikantenexpress in Richtung Überseestadt. Zum Abschluss sind alle Teilnehmer zu einem Kaffeetrinken mit Kuchen in die Galerie-Teestube Schmücker eingeladen. Das Ende des Ausflugs ist für 18 Uhr vorgesehen. Die Kosten für die ISU-Mitglieder und deren Partner werden von der Interessengemeinschaft übernommen. Verbindliche Anmeldungen können bis Freitag, 3. August, per E-Mail an info@isu-stuhr.de geschickt werden.

Weitere Informationen zur Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen sind auf der Internetseite unter www.isu-stuhr.de zu finden.