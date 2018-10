Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Kampagne ist der „Tag des Einbruchschutzes“. Unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ findet dieser jährlich am Tag der Zeitumstellung statt, wenn die mitteleuropäische Sommerzeit endet – in diesem Jahr am 28. Oktober. Der Bürger soll diese dadurch gewonnene zusätzliche Stunde nutzen, um sich über Einbruchschutz zu informieren und die Sicherheitsempfehlungen der Polizei in seinem Alltag umzu­setzen.

Schirmherr ist dieses Jahr der Bundesinnenminister Horst Seehofer.