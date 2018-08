Der elfjährige Mohammed hat miterlebt, wie Menschen geschlagen und getötet wurden. (Philipp Hedemann)

Mein Vater lief vor mir, meine Mutter hinter mir. Sie wollten auf mich aufpassen. Aber die Soldaten haben erst meinen Vater erschossen, dann meine Mutter. Ich habe sie hinfallen sehen. Dann bin ich gerannt.“ Als Bushra ihre Geschichte erzählt, wendet Biplob Sharker sich ab. Der 47-Jährige möchte nicht, dass die Zehnjährige sieht, dass er weint. Bushra ist eines der Tausenden Waisenkinder von Kutupalong, Sharker einer der Tausenden Helfer im größten Flüchtlingslager der Welt. Fast eine Million Rohingya leben mittlerweile in Bangladesch. Die meisten von ihnen flohen vor einem Jahr vor Massakern an der muslimischen Minderheit aus dem buddhistischen Myanmar. Nun sitzen sie in den überfüllten Flüchtlingslagern im Nachbarland fest. Traumata, Perspektivlosigkeit und der Monsun verschärfen die schon jetzt katastrophale Lage in den Camps.

„Die Kinder haben oft Stöcke aufeinander gerichtet und ,Massaker´ gespielt. So haben sie versucht, zu verarbeiten, was sie gesehen haben“, berichtet Biplob Sharker, der in Kutupalong eine Einrichtung für Waisenkinder betreibt. Mit Gesprächs- und Maltherapie, Schulunterricht und Spielen behandelt er die traumatisierten Kinder. Er weiß nicht, ob er bei Bushra Erfolg haben wird.

Sahara Khatun ist es nicht gelungen, alle ihre Kinder zu retten. Als die Soldaten angriffen, schnappte sie sich Bashir und Rafiqa. Ihren anderen Sohn ließ sie zurück. (Philipp Hedemann)

Mohammed hat seine Eltern noch. Doch auch der Elfjährige mit dem Down-Syndrom hat in Myanmar miterleben müssen, wie Menschen geschlagen, gedemütigt und getötet wurden. Aus Angst, dass Soldaten ihr Haus überfallen könnten, harrte er mit seinen Eltern und seinen Geschwistern wochenlang im Dschungel aus. „Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als hilflos zuschauen zu müssen, wie meine Töchter und meine Frau vergewaltigt und meine Söhne getötet werden. Darum haben wir uns im Busch versteckt“, berichtet Mohammeds Vater Ahmed Mukter.

Nachdem sein Cousin und ein Nachbar von Soldaten erschossen wurden, beschloss Mukter schließlich, mit seiner Familie zu fliehen. Seine Frau Monira war damals im sechsten Monat schwanger und erwartete ihr siebtes Kind. Mit einem Baby im Bauch und einem Säugling auf dem Rücken schleppte sie sich durch den Dschungel. Als ihre Brust keine Milch mehr gab, gab sie ihrem damals fünf Monate altem Sohn in Regenwasser aufgelösten Palmzucker. Nach einer Woche erreichten sie schließlich völlig ausgezehrt Kutupalong.

Eine Krankenschwester untersucht die 45 Tage alte Shehera Bibi. Im Hintergrund ihre Mutter Samitara (20). (Philipp Hedemann)

Ahmed ist glücklich, dass seine Familie jetzt in Sicherheit ist. Und er ist wütend. „Aung San Suu Kyi hat den Friedensnobelpreis bekommen. Aber sie lässt zu, dass die Muslime in ihrem Land abgeschlachtet werden. Sie hat den Preis nicht verdient“, schimpft er über Myanmars berühmte Regierungschefin, während der Monsun-Regen auf das Dach der kleinen Hütte prasselt, in der er mit seiner Frau und seinen sieben Kindern haust.

Sahara Khatun ist es nicht gelungen, alle ihre Kinder zu retten. „Als die Soldaten angriffen, schnappte ich mir Bashir und Rafiqa. Bashir kann doch nicht ohne mich, und Rafiqa hätten sie bestimmt vergewaltigt“, sagt die 60-Jährige. Ihr Sohn Bashir ist blind und kann nur auf einen Stock gestützt gehen, ihre Enkelin Rafiqa ist zwölf Jahre alt. Ihren anderen Sohn sah die Witwe seit dem Angriff nie wieder. Sie ist überzeugt, dass er getötet wurde.

Die zehnjährige Bushra ist eines der Tausenden Waisenkinder von Kutupalong. Ihre Eltern wurden von Soldaten erschossen. (Philipp Hedemann)

Anfang Juni gab es Gespräche zwischen den Vereinten Nationen und Myanmar. Dabei kam eine vage Erklärung heraus, dass Myanmar unter bestimmten Bedingungen Flüchtlinge zurücknehmen würde. Doch die geflohenen Rohingya trauen der Ankündigung nach den Massakern, die Menschenrechtler als ethnische Säuberungen bezeichnen, nicht. „Ich bin eine alte Frau. Ich habe mein ganzes Leben lang unter ihrer Gewalt gelitten. Ich glaube ihnen kein Wort. Sie lügen. Sie wollen uns ausrotten. Ich sterbe lieber in diesem Lager als zurückzugehen“, sagt die 60-jährige Sahara Khatun.

Dass das arme Bangladesch, das dichtbesiedeltste Flächenland der Welt, die Flüchtlinge nicht auf Dauer beherbergen will und die Rohingya auf keinen Fall zurückwollen, stellt die knapp eine Million Menschen im Lager und die Helfer vor große Herausforderungen. Damit aus dem provisorischen Lager keine permanente Millionen-Stadt wird, erlaubt die Regierung Bangladeschs dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und den rund 100 im Lager tätigen Hilfsorganisationen aus aller Welt nur, Hütten aus Plastikplanen und Bambus zu errichten. „Wir dürfen nur an den Symptomen rumdoktern“, sagt Zia Choudhury, Landesdirektor der Hilfsorganisation Care in Bangladesch. Dabei würden er und seine Kollegen den Geflüchteten unter anderem durch Beschäftigungsprogramme gerne langfristige Perspektiven ermöglichen. Doch internationale Geber und die mit den Flüchtlingen überforderte Regierung von Bangladesch sehen das kritisch. „Längerfristige Lösungen in den Flüchtlingslagern könnten an Myanmar das verheerende Signal senden: Vertreibt die Menschen ruhig. Wir kümmern uns schon“, bringt Care-Mann Choudhury das Dilemma auf den Punkt.

Der Monsun hat seine Spuren in Kutupalong hinterlassen. Viele der Hütten halten den heftigen Regenfällen und Stürmen schon jetzt nicht mehr Stand. (Philipp Hedemann)

Die Leidtragenden sind die Flüchtlinge. Bereits im Juni begann die Monsun-Zeit, und viele der Hütten halten den heftigen Regenfällen und Stürmen schon jetzt nicht mehr Stand. „Plötzlich gab es ein furchtbares Geräusch, dann steckten wir bis zum Hals im Schlamm. Ich habe kaum noch Luft bekommen und konnte mich nicht mehr bewegen. Aber irgendwie musste ich Habibas Kopf hochhalten, damit sie nicht erstickt“, berichtet Rokeya Begum.

Zusammen mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter Habiba, ihrer Mutter und einer Freundin saß sie in ihrer Hütte, als der steile Hang oberhalb ihrer Notunterkunft nach stundenlangem Regen plötzlich ins Rutschen geriet und die drei Frauen und das Mädchen unter sich begrub. Andere Flüchtlinge befreiten sie mit Schaufeln und bloßen Händen, doch Rokeya und ihre Mutter erlitten Prellungen am ganzen Körper. Hinzu kommt die Angst vor weiteren Schlammlawinen. „Als wir verschüttet wurden, dachte ich, dass wir sterben müssen. Und unsere neue Hütte steht am Fuß eines steilen Hangs. Wenn es nachts regnet, kann ich vor Sorge kaum schlafen“, sagt die junge Mutter.

Bambushütten bis zum Horizont

Bevor Hunderttausende Flüchtlinge den Grenzfluss zwischen Myanmar und Bangladesch überquerten, waren die Hügel von Kutupalong bewaldet, wilde Elefanten durchstreifen den Dschungel. Mittlerweile sind die Hügel kahl. Wo einst Bäume standen, stehen jetzt die Bambushütten dicht an dicht bis zum Horizont. Weil die Flüchtlinge auf der Suche nach Feuerholz auch die Wurzeln ausgruben, halten selbst Hunderttausende Sandsäcke, in den Boden gerammte Stämme und große Planen Sand und Lehm an den steilen Hängen kaum noch zurück. Tausende besonders gefährdete Hütten mussten bereits umgesiedelt werden. Trotzdem sind bereits mehrere Kinder bei hunderten Erdrutschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Und die schlimmsten Regenfälle werden noch erwartet.

„Momentan versuchen wir, die Menschen unter anderem mit Umsiedlungen und dem Bau von neuen Latrinen und Brunnen auf den Höhepunkt der Monsunsaison vorzubereiten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn wenn Überschwemmungen das Trinkwasser kontaminieren, könnten in den Lagern Seuchen ausbrechen“, sagt Care-Camp-Manager Rafiquzzaman Biswas.

Als die ersten Rohingya vor einem Jahr in Bangladesch ankamen, waren zahlreiche Kinder mangelernährt, viele Frauen hatten bei systematischen Vergewaltigungen schwere Unterleibsverletzungen erlitten, viele Flüchtlinge waren verwundet worden, als ganze Dörfer niedergebrannt wurden. Mittlerweile müssen die Ärzte und Krankenschwestern in den Lagern sich seltener um schwere Verletzungen kümmern, überlastet sind die Helfer dennoch.

Das liegt auch daran, dass jeden Tag rund 60 Babys in Kutupalong geboren werden. Shehera Bibi ist eines von ihnen. Vor 45 Tagen kam das kleine Mädchen ohne Hilfe eines Arztes oder einer Hebamme in der Hütte ihrer Mutter Samitara zur Welt. Heute ist die 20-Jährige das erste Mal mit ihrer Tochter beim Arzt. „Shehera hat hohes Fieber, sie hustet und kriegt kaum Luft. Ich habe solche Angst, dass sie sterben muss“, sagt die junge Mutter im Wartebereich einer Gesundheitsstation. Nach einer Untersuchung gibt es Entwarnung. Das Neugeborene bekommt ein Antibiotikum und ein fiebersenkendes Mittel, spätestens in drei Tagen wird es dem Baby besser gehen.

Fast alle Rohingya-Mütter bekommen mindestens fünf Babys. Unter den in Kutupalong Geborenen sind auch ungewollte Kinder von Frauen, die in Myanmar vergewaltigt wurden. Schon jetzt sind fast die Hälfte der Bewohner des Flüchtlingslagers Kinder – und jeden Tag wird es im ohnehin schon völlig überfüllten Camp noch enger.

„Vielleicht zwei von 100 Frauen, die zu mir kommen, haben schon mal etwas von Verhütungsmitteln gehört“, sagt Lipi Bala. In einer Hütte klärt sie Frauen und Mädchen, die oftmals schon als Kinder verheiratet werden und mit 15 Jahren das erste Kind bekommen, darüber auf, wie sie verhüten können. „Viele von ihnen kann ich überzeugen, dass dies nicht der richtige Ort und nicht die richtige Zeit für noch mehr Kinder ist“, sagt die 25-jährige Krankenschwester.