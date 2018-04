Die Celtic Days finden vom 25. bis 29. April in Hude statt. (Ingo Moellers)

bis 29. April veranstaltet der Verein Pro Musica Activa zum elften Mal die Celtic Days. Im Verlauf des fünftägigen Festivals werden gut 2500 Besucher erwartet. Viel mehr müssen es für Mitorganisator Martin von Maydell auch nicht sein: „Das familiäre Flair des Festivals soll erhalten bleiben. Es ist keine Massenveranstaltung.“

Obwohl das Festival nicht auf Masse ausgerichtet ist, ist der Kulturhof, der bislang als Veranstaltungsort diente, zu klein geworden. „Wir sind nun im Haus am Bahnhof“, sagt Maydell. Auch für das Abschlussfest am 29. April musste ein neuer Veranstaltungsort gefunden werden. Dieses wird nun an der Peter-Ustinov-Schule gefeiert, allerdings ohne Highland Games. „Wir wollen erst mal sehen, inwieweit die neuen Orte angenommen werden“, erklärt Maydell. Doch er ist zuversichtlich, dass dies gelingt. Er ist guter Dinge, weil das Konzert mit Dougie MacLean bereits ausverkauft ist.

Für die anderen Konzerte und Veranstaltungen sind hingegen noch Karten vorhanden. So zum Beispiel für das Causeway-Trio am Sonnabend. "Das Konzert wird eine Wucht“, verspricht der Organisator. Die drei Schotten interpretieren die traditionelle Musik ihres Landes auf einzigartige Weise – mit Anklängen von Minimal Music, Jazz, brasilianischer und osteuropäischer Musik.

Neben Konzerten wird es auf den Huder Celtic Days auch über 20 Workshops geben, die in Kooperation mit der Regio-VHS organisiert werden. Neben typisch keltischen Instrumenten, wie Dudelsack, Harfe und Irish Fiddle, können Interessierte auch verschiedene schottische Tänze erlernen. Neu sei zum Beispiel der Kursus „Scottish Step Dance“. Im Angebot ist auch wieder ein Whisky-Tasting. „Alle Workshops haben noch Luft nach oben“, berichtet Maydell.

Eröffnet werden die Celtic Days am Mittwoch, 25. April, um 20 Uhr in der Klostermühle. Michael Klevenhaus wird dann eine Reise in die Welt der gälischen Lieder Schottlands unternehmen und seinen Vortrag auch mit Gesang anreichern. Alle Infos und das Programm gibt es unter www.celticdays.de.