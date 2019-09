Aber nichts wünscht sich die kleine Hexe sehnlicher. Das Theater in OHZ (TiO) zeigt ab Freitag, 29. November, an verschiedenen Tagen, wie die kleine Hexe fleißig übt, um endlich gut genug zu sein.

In ihrem Raben Abraxas hat die kleine Hexe einen klugen Berater – und Anlässe, die Hexenkünste zu erproben, gibt es genug. Sie straft den Förster, der die Holzweiblein verjagen will, sie schenkt dem Blumenmädchen duftende Papierblumen, sie rettet den Ochsen Korbinian und erteilt den bösen Buben eine Lektion. Zur Freude der Nachbarskinder hext sie sogar an einem Freitag, was eigentlich verboten ist. Und so notiert die Muhme Rumpumpel, die jeden Schritt der kleinen Hexe verfolgt, im Jahreslauf so einiges in ihr dickes Buch. Denn am Ende scheint alles so, als hätten Abraxas, der Rabe und die kleine Hexe gründlich missverstanden, was eine gute Hexe so alles zu tun hat.

Karten für das Weihnachtsmärchen sind im Vorverkauf ab dem 1. November für 6 Euro ausschließlich an der Hauptkasse im Möbelhaus Meyerhoff, Hördorfer Weg 33 bis 37, Osterholz-Scharmbeck, erhältlich. Falls Plätze frei sind, auch noch direkt vor Beginn der Vorstellung an der Theaterkasse. Gruppen können auch telefonisch unter 0 47 91 / 1 40 85 00 bei Regina Fürst vorbestellen.