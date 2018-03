„Es ist wirklich unfassbar, dass hier in so kurzer Zeit so zugeschlagen werden soll. Die Große Koalition legt eine Bedienungsmentalität an den Tag, die mit solider Haushaltspolitik nichts zu tun hat.“ FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke sieht es ähnlich. „Wer schon so anfängt, macht am Ende aus einer schwarzen Null ein schwarzes Loch“, moniert er.

Stein des Anstoßes ist ein Brief, den die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Bettina Hagedorn (SPD), in der vergangenen Woche an den Vorsitzenden des Bundestags-Haushaltsausschuss, Peter Boehringer (AfD), geschrieben hat. Daraus geht hervor, dass die Große Koalition insgesamt 209 neue Stellen im Kanzleramt und in sechs Bundesministerien schaffen will. Allein im von Horst Seehofer (CSU) geführten Bundesinnenministerium sollen es mehr als 100 Stellen sein. Darunter sind zwei Staatssekretärsposten sowie etliche Stellen für den neu geschaffenen Bereich „Heimatbezogene Innenpolitik“, der unter anderem ein neues Fördersystem für strukturschwache Regionen, Städte, Gemeinden und Kreise entwickeln soll.

Die Opposition stößt sich in erster Linie an den Kosten. Eine genaue Berechnung sei sehr schwierig, sagt FDP-Haushaltsexperte Fricke. Es handele sich um unterschiedliche Stellen mit unterschiedlicher Bezahlung. Aber im Schnitt würden pro neuer Stelle wohl 90 000 Euro fällig. Das mache insgesamt rund 20 Millionen Euro plus Amtsausstattung plus spätere Pensionslasten. Dabei muss man berücksichtigen, dass auch die Zahl der Bundestagsabgeordneten erheblich gestiegen ist – um 74 auf 709. Grund ist die ausgebliebene Wahlrechtsreform.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Umstand, dass die neuen Stellen nicht woanders wegfallen. So läge es ja nahe, die Stellen, die beim letzten Vizekanzler, Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), im Auswärtigen Amt geschaffen worden sind, zum neuen Vizekanzler Scholz zu verlagern. Das geschieht aber offenkundig nicht. „Das neue Vizekanzleramt verstärkt sich auf Kosten des Steuerzahlers“, beklagt Fricke – „und das nicht, um ein fachliches, sondern um ein politisches Gegengewicht darzustellen.“ Sprich: Damit die SPD die Union in der Regierung besser angreifen oder deren Angriffe besser abwehren kann.

Letzter Kritikpunkt ist die Eile. Um die Stellen sofort besetzen zu können, will das Bundesfinanzministerium Mittel für aktuell nicht besetzte Stellen beim Zoll und der inneren Sicherheit kurzfristig umschichten. Diese sollen dann mit dem endgültigen Entwurf der Regierung zum nächsten Haushalt wieder aufgefüllt werden. In der Praxis bedeutet das: Die Entscheidung über den Stellenaufwuchs fällt bereits in der Haushaltsausschusssitzung am kommenden Mittwoch – voraussichtlich mit den Stimmen von Union und SPD. Die Opposition kann daran ein bisschen Anstoß nehmen, mehr allerdings auch nicht. „Dreist, aber typisch GroKo“, sagt der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler zum Prozedere. „Jetzt so auf die Tube zu drücken, ohne ordentliche Debatte, ohne Befassung des Plenums, ist inakzeptabel.“