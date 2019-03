Die Fachtherapeuten Christian Boeck und Corinna Rolf nutzen diverse Mittel – vom Plüschtier bis Hightech, um ihren Patienten mit der richtigen Therapie zu helfen. (Christa Neckermann)

Boeck ist zudem funktioneller Schlucktherapeut, Rolf Individualpsychologischer Coach.

Alle Standorte der Gemeinschaftspraxis decken mit insgesamt 20 weiteren Therapeuten ein Einzugsgebiet von Delmenhorst über Helgoland bis kurz vor Stade ab. Mit den Praxen in Bremerhaven und Beverstedt bieten Rolf und

Boeck den Patienten bereits eine umfassende Versorgung. Jetzt haben die Fachtherapeuten in Ritterhude neue Räume bezogen. „Wir hatten die Gelegenheit, in dem Gebäude Am Großen Geeren 33 eine Etage höher eine größere Praxisfläche anzumieten. Für die Patienten hat sich dadurch eigentlich nichts verändert – außer, dass es jetzt größere und hellere Räumen sind, in denen wir arbeiten“, erläutern sie. Ein Fahrstuhl ist vorhanden, zusätzlich stehen Parkplätze direkt vor der Tür zur Verfügung.

Die Behandlungsschwerpunkte umfassen vor allem Hilfe bei kindlichen Sprach- und Sprechstörungen sowie Probleme mit dem Redefluss. Für mehrsprachig aufwachsende Kinder steht ein speziell ausgebildetes Team zur Verfügung. Die kompetenten Sprachtherapeuten empfehlen Eltern, stets aufmerksam auf ihr Kind zu schauen und bei Unklarheiten in der Sprachentwicklung einen Experten zu kontaktieren. Dabei solle auch der Kinderarzt mit einbezogen werden.

Die Fachtherapeuten der Gemeinschaftspraxis versorgen zahlreiche Patienten mit neurologischen Erkrankungen, etwa nach Schlaganfällen, bei Multipler Sklerose oder bei Morbus Parkinson. „Auf Verordnung des Arztes machen wir auch Hausbesuche, wenn uns der Patient aufgrund seiner Erkrankung nicht in der Praxis aufsuchen kann“, sagen die Experten.

Boeck arbeitet regelmäßig mit Patienten, denen der Kehlkopf teilweise oder komplett entfernt wurde. „Das Ziel dabei ist die Ausbildung einer Ersatzstimme, die mithilfe einer Stimmprothese gebildet wird. Wenn der Patient nach der OP zum ersten Mal wieder einen Laut abgeben kann, ist das ein Gänsehautmoment für Patient und Therapeut“, sagt Boeck.

Zusätzlich zu ihrer Arbeit mit Patienten aller Altersgruppen bieten Rolf und Boeck Seminare und Fortbildungen für Pflegepersonal, Erzieherinnen, Pädagogen sowie weitere Interessierte an. Dabei lernen beispielsweise Eltern, wie sie die Sprachentwicklung ihrer Kinder unterstützen. Für Vielsprecher wie Lehrer gibt es ein spezielles Seminar über die Stimmhygiene, in dem die Teilnehmer unter anderem Tipps zur Prävention bekommen. „In Sprechberufen ist die Stimme großen Herausforderungen ausgesetzt. Im Seminar geht es um eine schonende Stimmgebung.“

Infos über die Gemeinschaftspraxis

für Logopädische Therapie gibt es im Internet unter www.sprachheiltherapie-

ritterhude.de.