Die Kuh Lieselotte ist die Heldin vieler Bücher. Zum Herbstmarkt bietet der Buchladen Die Schatulle die Möglichkeit für ein Fotoshooting, wie Ute Gartmann und ein kleiner Fan vormachen. (Christa Neckermann)

Welches Kind kennt nicht die neugierige schwarz-weiße Kuh Liese-

lotte und ihre lustigen Abenteuer? Das Milchvieh mit dem markanten schwarzen Augenring um das linke Auge, der sie ein wenig besserwisserisch wie durch ein Monokel blicken lässt, erlebt auf ihrem Hof gemeinsam mit den anderen Tieren viele spannende Geschichten.

Täglich gehen etliche Bücher von Alexander Steffensmeier über die

Bilderbuchfigur in der Buchhandlung Die Schatulle bei Sabine und Ute Gartmann in der Bahnhofstraße 98 über den Tresen. Anlässlich des Herbstmarkts haben sich die beiden Frauen eine besondere Aktion rund um und mit Lieselotte ausgedacht. „Während des Markts haben Eltern in der Buchhandlung die Möglichkeit, ihre Kinder gemeinsam mit Lieselotte zu fotografieren. Außerdem können sie selbst an einem Melktisch ausprobieren, wie man an die Milch kommt“, erläutert Gartmann. Natürlich stehen auch nach noch nicht gelesenen Lieselotte- Abenteuer zum Stöbern bereit. Die älteren Kinder und Erwachsene kommen bei einem Besuch in der Schatulle ebenfalls auf ihre Kosten: Von Fachliteratur bis Unterhaltung für alle Altersklassen werden Leseratten dort fündig.