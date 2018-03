Ihr stechender Blick sagt „Don‘t mess with me“, was auf Deutsch so viel heißt, wie „leg dich bloß nicht mit mir an“. Die US-Waffenlobby National Rifle Association (NRA) hat diese Fantasie wirklich werden lassen, als sie vor etwas mehr als einem Jahr die 39-jährige Medienfrau Dana Loesch anheuerte. Die zweifache Mutter aus einem kleinen Ort nahe St. Louis im Südstaat Missouri ist seitdem das Sprachrohr der 5,5 Millionen Mitglieder starken Organisation.

Die „Lady Liberty“ der Waffenlobby verkörpert die Qualitäten, die ihre Anhänger in Ekstase versetzen, während vielen anderen der Mund offen stehen bleibt. So zuletzt bei einer Bürgerrunde vor 7000 hoch emotionalisierten Zuschauern auf CNN, die über die Konsequenzen aus der jüngsten Massenschießerei in der Highschool von Parkland in Florida diskutierte. Die Sprecherin der NRA, deren Einpeitscher über Jahrzehnte dafür sorgten, dass Massenmörder ohne größere Probleme Kriegswaffen und Munition kaufen konnten, gab sich als fürsorgliche Mutter. „Ich habe Kinder und ich kämpfe nicht nur für meine Kinder“, warb Loesch in Anwesenheit einiger Überlebender des Massakers von Parkland für eine breite Aufrüstung von Schulen und Privatpersonen. „Ich kämpfe für euch. Weil ich nicht möchte, dass irgendjemand wieder in eine solche Position gerät“.

Unerschrocken und eiskalt – so versucht Loesch die Gegner der NRA zu entwaffnen. Die Polemik dazu lernte sie beim rechten Nachrichtenportal Breitbart. Die Tea-Party-Frau hat sich auch einiges bei der Ikone der Bewegung, Sarah Palin, abgeschaut. Plumpe Tabubrüche und mit Verve vorgetragener Anti-Feminismus gehören zu ihrer Masche. Daraus resultieren ziemlich bizarre Ideen – wie zum Beispiel Loeschs kühne Aussage, Waffenkontrollen seien frauenfeindlich. Eine These, die sie 2014 in ihrem Buch „Hand off My Gun“ vertrat.

Beim Treffen der erzkonservativen Organisation CPAC erweckte Loesch in der vergangenen Woche den Eindruck, Schulmassaker würden von den Medien herbeigesehnt, um „echten Amerikanern“ die Waffen wegzunehmen. „Weinende weiße Mütter sind Quotengold“, provoziert die Frau, die auf ihrem Unterarm ein Bibelzitat tätowiert hat: „Ziehet an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels.“

Im Streit um schärfere Waffengesetze nach dem Schulmassaker in Florida kappen derweil Firmen ihre Verbindungen zur NRA. So streichen unter anderem die großen Fluggesellschaften United und Delta Airlines, die Autoverleiher Hertz und Enterprise, der Versicherungsriese Met-Life, die Internet-Sicherheitsfirma Symantec und mehrere Hotelketten bisherige Vergünstigungen für NRA-Mitglieder. Eine Bank will eine NRA-Kreditkarte nicht weiter herausgeben.

Selbst Floridas republikanischer Gouverneur Rick Scott, ein langjähriges gefeiertes NRA-Mitglied, bietet der Organisation nun Paroli. In einem Bruch mit seiner bisherigen Linie will er in Floridas Kongress einen Gesetzentwurf einbringen, der unter anderem das Alter für Gewehrkäufe in seinem Staat auf 21 heraufsetzt. Außerdem will Scott striktere Regeln, die es verhindern sollen, dass psychisch Kranke in den Besitz einer Schusswaffe kommen. Dies geht nicht so weit, wie viele Verfechter einer schärferen Waffenkontrolle es fordern. Aber bei einer Umsetzung wären es die am weitestreichenden Schritte im traditionell besonders waffenfreundlichen Florida seit Jahrzehnten.

Präsident Donald Trump versprach, auch der US-Kongress werde aktiv werden. „Ich denke, wir werden sehr bald ein großartiges Gesetz einbringen“, sagte er in einem Interview des konservativen Senders Fox News. Dabei werde es um Änderungen bei den Überprüfungen von Waffenkäufern gehen. „Jemand, der psychisch krank ist, sollte keine Waffe haben.“ Dafür werde es große Unterstützung geben, auch von der NRA.