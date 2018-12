Ab sofort gibt es den Spiele-Klassiker Lemmings auch für Mobilgeräte. (Sony / Sad Puppy Limited)

Angesichts der vielen Neuauflagen oder Adaptionen von Spieleklassikern für Mobilgeräte fragte man sich schon, warum es bislang keine Smartphone-Version von „Lemmings“ gab. Nun haben Publisher Sony und das Entwicklerstudio „Sad Puppy“ den Spiele-Hit für Android und iOS veröffentlicht. Es gibt einige plattformabhängige Änderungen, das Spielprinzip jedoch bleibt erhalten: Die Spieler müssen die bekanntlich nicht besonders schlauen Lemminge vor dem Sterben bewahren und so viele wie möglich in das neue Level retten. Daher gilt es, Regenschirme aufzustellen, Treppen zu bauen oder Löcher zu buddeln. All das kostet jedoch Energie - eine von mehreren In-Game-Währungen. Diese jedoch geht schnell zur Neige, selbst bei effizienter Spielweise. Für die Betreiber ist die Lösung simpel: Schließlich lassen sich Probleme dieser Art komfortabel durch In-App-Käufe lösen: Zwei Stunden unbegrenzte Energie? Das macht in der Android-Version schlappe 5,99 Euro. Ist der Timer auf null, kann nicht mehr weitergespielt werden - ohne Zutun lädt sich die Energie nur langsam auf. Das hat viele Fans verärgert, was sich vor allem in Googles Play Store in mäßigen Bewertungen widerspiegelt. Auch der Zwang, im Hochformat zu müssen, kommt nicht gut an bei den Spielern. Abgesehen von den völlig überteuerten In-App-Käufen haben die Entwickler ein nettes Spiel für zwischendurch geschaffen, mit einfacher Steuerung und knuffiger Grafik. Lemmings ist kostenlos für Android und iOS verfügbar - das „Freemium“-Modell wird allerdings ein weiteres Mal ad absurdum geführt.