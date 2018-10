Auch prominentere Autoren lesen jungen Besuchern der Achimer Bücherei vor. (Marvin Ibo Güngör)

„Wir verstehen uns vielmehr als ein Sprachrohr in der Öffentlichkeit.“ Aus diesem Grunde habe man im Jahr 2005, damals mit 15 Mitgliedern, den Förderverein gegründet und seitdem Geld für viele Projekte zur Verfügung stellen können.

Stets einen großen Stellenwert nehme die Kinder- und Jugendarbeit ein, so beteilige sich der Förderverein beispielsweise am Julius-Club, auch in finanzieller Hinsicht, und veranstalte an jedem zweiten Donnerstag im Monat das sogenannte Bilderbuchkino, eine 30- bis 40-minütige Veranstaltung, bei der den Kindern, meistens 40 oder mehr, auf einer Leinwand und über einen Beamer einzelne Buchseiten gezeigt werden.

Rüdiger Dürr ist der Vorsitzende des Fördervereins für die Stadtbibliothek Achim. (Focke Strangmann)

„Ohne Text – denn nur ich habe die Originalseite vorliegen, lese vor und tauche mit den Kindern regelrecht in die Bücher ein.“ Mal sei es ein Buch aus der Reihe Pettersson und Findus, mal Pippi Langstrumpf, Rabe Socke oder andere bekannte oder auch weniger bekannte Kinderbücher.

„Es entsteht in der Kinderbibliothek dann immer eine richtig Kinoatmosphäre, da sie mit Vorhängen, Beamer und Leinwand ausgestattet ist“, erzählt der 70-jährige Dürr. Beginn der Veranstaltung sei jeweils um 16 Uhr, Anmeldungen seien nicht erforderlich, Kosten fielen keine an.

Als eines der Ziele des Fördervereins bezeichnet Dürr die Leseförderung, weshalb er selbst im vergangenen Jahr mit Büchern bewaffnet auf dem Achimer Weihnachtsmarkt zu finden gewesen sei, wo er Kindern Weihnachtsgeschichten vorgelesen habe. „Ich freue mich, wenn ich meine eigene Liebe zu Büchern mit Kindern teilen kann“, berichtet er.

Schon als Kind und Jugendlicher sei er lesebegeistert gewesen, habe Bücher „nur so verschlungen, angefangen bei klassischen Märchen über Jugendbücher bis hin zu Büchern der Autoren Karl May und James Fenimore Cooper (Lederstrumpf)“.

Zwei andere Mitglieder des aktuell 34 Personen zählenden Vereins gingen regelmäßig in den Kindergarten, um den Kindern dort vorzulesen. „Darüber hinaus wird seit Jahren im Dezember das Regenbogen-Puppentheater organisiert.“ In diesem Jahr finde es am 1. Dezember statt, Beginn ist um 15 Uhr.

Das einstündige Theaterstück sei ausgelegt für Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren und koste drei Euro Eintritt. „Eine vorherige Anmeldung ist sinnvoll, wer aber an dem Tag spontan noch dazu kommen will, der kann das tun.“

Von Veranstaltungen für Kinder einmal abgesehen, organisiere man auch Lesungen für Erwachsene, zum einen von Literaten – „wir hatten zum Beispiel schon Fabian Lenk, Alexander Finkel, Susanne Mischke, Axel Petermann und viele weitere hier“ – zum anderen aber auch beispielsweise von der Achimer Polizei, Pastoren, Lehrern oder auch Musikern.

Einmal jährlich veranstalte man eine musikalisch-literarische Lesung zu einem einzelnen Dichter, die nun bald anstehe, am 16. November zum Thema Heinrich Heine.

Für diese Abende, an denen es zwischen 20 und 180 Zuhörer gebe, müsse seitens des Vereins einiges organisiert werden: Zunächst müsse der Kontakt zu den Autoren hergestellt, schließlich das Honorar vereinbart und im Anschluss gegebenenfalls eine Hotelbuchung vorgenommen werden.

Außerdem seien Pressetexte zu schreiben, Plakate und Flyer zu drucken und zu verteilen. „Auch an Getränke, die Besetzung der Kasse für den Abend sowie an Stühle und die Bereitstellung technischer Ausstattung muss gedacht werden, nicht zu vergessen sind zudem die Aufräumarbeiten nach dem Ende der Lesung.“

Wenn es darum gehe, Lesungen zu planen, so könne man davon profitieren, dass man grundsätzlich bestrebt sei, den Kontakt zu den lokalen Literaten „eigentlich nie abreißen zu lassen, denn der Förderverein ist eine der tragenden Säulen des Netzwerkes Kultur in Achim“.

Und so habe man zum ersten Achimer Kulturfest alle Achimer Literaten ausfindig gemacht, welche dann an den unterschiedlichsten, teils ungewöhnlichen Orten gelesen hätten. Zum Beispiel seien Liebesgedichte im Dröönläänd und Haikus in der Kunstschule vorgetragen worden.

Beim zweiten Fest hätten Autoren im Rathaus und dort unter anderem im Trauzimmer, in der Waschküche oder auch im Untergeschoss in der Bibliothek oder im Ratssaal gelesen. „Beim dritten Kulturfest wiederum lag der Fokus auf den Achimer Chören. Dort habe ich die Veranstaltung als Sprecher des Kulturnetzwerks moderiert.“

Einen weiteren Aufgabenbereich sehe der Förderverein darin, das Medien- und Serviceangebot der Stadtbibliothek unterstützend weiterzuentwickeln: „Wir helfen bei der Anschaffung von besonderen Medien, die mit dem Etat der Bibliothek sonst nicht angeschafft werden könnten.“

Der Förderverein würde dabei grundsätzlich auf Anfragen der Bibliothek reagieren und nicht selbst aktiv werden. Mit mehreren tausend Euro habe man insgesamt schon helfen können.

Angeschafft worden seien beispielsweise Sprachlernbücher, mit deren Hilfe ehrenamtliche Helfer Flüchtlingen Deutschunterricht erteilen konnten. Darüber hinaus seien Tiptois (interaktive Lernspiele, das aus einem digitalen Stift und einem Spielbrett, Buch oder Puzzle mit digitalem Papier besteht), Computerspiele, ein interaktives Geschichtsmodul, Tonieboxen (digitale, gepolsterter Hörspielwürfel mit einfacher Bedienung, die für Kinder ab drei Jahren konzipiert wurden) und ein neues Sofa für den Jugendbereich erworben worden. „Auch die Ausrüstung des Bilderbuchkinos mit den entsprechenden Vorhängen wurde durch den Förderverein ermöglicht.“

Bücher, die man zuhause nicht mehr gebraucht habe, habe man zu Zeiten, als noch nicht die Bürgerstiftung die Organisation übernommen hatte, für den damals seitens des Vereins veranstalteten Bücherflohmarkt zur Verfügung stellen können.

Ergänzt worden sei der Flohmarkt durch ausgemusterte Exemplare der Bibliothek. „Wir haben damals zwischen 800 und 1000 Euro eingenommen. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass wir im Schnitt, durch Mitgliedsbeiträge, Sponsoring und Zuweisung von Bußgeldern durch das Amtsgericht über 2000 Euro verfügen.“

Wer neugierig geworden ist, sich vorstellen kann, im Verein an laufenden Projekten mitzuarbeiten oder Ideen für weitere hat, der könne sich mit ihm unter der Nummer 0 42 02 / 8 26 71 in Verbindung setzen oder aber ihn per E-Mail über ruediger.duerr@gmx.net kontaktieren. Eine Mitgliedschaft sei ab zehn Euro im Jahr möglich („wer mehr geben möchte, darf das natürlich gerne tun“). Anmeldeformulare lägen stets in der Stadtbibliothek aus. Die Vereinsmitglieder würden sich regelmäßig (mindestens alle zwei Monate) zu öffentlichen Sitzungen treffen. „Über Zuwachs würden wir uns sehr freuen, insbesondere über solchen, der das Durchschnittsalter, zur Zeit etwa 60 Jahre, etwas senkt – grundsätzlich aber natürlich über jeden!“