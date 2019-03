Dort finden Verstorbene ihre letzte Ruhe zwischen Farnen, Stauden, Gräsern und Hölzern – Tiere und Insekten dagegen einen neuen Lebensraum.

„Christi Garten“, wie das Feld heißen soll, ist ein ringförmig angelegtes Naturparadies mit einem Zierapfelbaum im Zentrum. „Es bietet Platz für Erd- sowie Urnengräber und Angehörigen einen idyllischen Ort, um zu trauern“, sagt Adrian, der mit seinem Team langfristig die Pflege der Anlage übernimmt. Die Einweihung soll zum Sommeranfang erfolgen – davor gibt es aber noch etwas zu feiern: das 100-jährige Jubiläum der Friedhofsgärtnerei Adrian.

„Wir freuen uns, dass etliche Kunden uns bereits viele Jahre die Treue halten. Dafür möchten wir uns bedanken. Es wäre schön, wenn weitere hinzukommen“, sagt der 47-jährige Gärtnermeister. Die Weichen dafür sind gestellt: Sohn Nic ist Gärtnergeselle und wird demnächst die Meisterschule besuchen; sein Bruder Tom absolviert eine Ausbildung zum Friedhofsgärtner. Auch Adrians Ehefrau Kerstin hat ein gutes Händchen für Blumen. Sie betreibt als Floristin ein eigenes Geschäft, das mit dem Familienunternehmen eng verbunden ist. Dass ihre Jungs den Betrieb in fünfter Generation führen wollen, kommt für die Eltern nicht überraschend. „Nic hat bereits in der Grundschule gesagt, dass er Gärtner werden möchte, ohne dass wir ihn jemals in diese Richtung gelenkt hätten. Uns ist wichtig, dass die Kinder etwas machen, was ihnen Freude bereitet. Umso schöner, wenn sich das wunderbar in unsere Familientradition einfügt“, sagt Adrian.

