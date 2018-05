Michal Sobelman besitzt die als Pass getarnte Ausbürgerungsurkunde bis heute. „Das war neben der Schülerkarte mein erstes offizielles Dokument überhaupt“, stellt der heute 65-Jährige trocken fest. Anders als die meisten der rund 13 000 polnischen Juden, die Ende der 60er-Jahre ihre Heimat verlassen mussten und oft in den USA, Kanada, Schweden, Dänemark oder Großbritannien ein neues Zuhause fanden, reiste der damals 16-jährige Michal mit seinem Vater tatsächlich nach Israel aus: „Wir entschieden uns für die Ausreise, weil Polen damals das einzige Land war, in dem wir weder Juden noch Polen sein durften.“

Heute lebt Michal Sobelman als Presse-Attaché der Botschaft Israels wieder in Polen. „Dennoch kann man nicht von einer Rückkehr im vollen Wortsinne sprechen“, so Sobelman. „Denn ich bin heute ein Israeli, der in Polen lebt und arbeitet.“ In Israel absolvierte er den Militärdienst, später kam das Geschichtsstudium an der Hebräischen Universität in Jerusalem dazu sowie die Arbeit in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. „Ich fing relativ spät an, mich für mein Judentum und die Geschichte meiner Familie zu interessieren“, erzählt er. „Erst 1983, nach dem Tod meines Vaters.“ Im Nachlass seines Vaters fand er ein Bild, das er nie zuvor gesehen hatte: sein Vater sitzt neben einer jungen Frau. Die beiden sehen gut aus und lächeln in die Kamera, doch die Judensterne und das Datum auf der Rückseite – 23. Juni 1943 – erzählen eine ganz andere Geschichte. Sobelman erfährt, dass die elegante Dame neben seinem Vater dessen erste Ehefrau ist. Sie starb wahrscheinlich im August 1943 in den Gaskammern von Auschwitz, ebenso wie die Eltern des Vaters und dessen Geschwister. Er selbst überlebte nur, weil ein Deutscher ihn und sechs andere Juden als „kriegswichtige Arbeiter“ in seiner Firma in Oberschlesien beschäftigte.

Fußball und Kino

„1968 hatte ich davon keine Ahnung. Ich war 15 Jahre alt, begeisterte mich für Fußball und die neuesten Kinofilme. Außerdem war ich zum ersten Mal verliebt“, erzählt er. Zwar habe es immer mal wieder antisemitische Schmierereien wie „Itzig, Itzig“ oder auch „Jude raus“ im Treppenhaus gegeben. Dass sich etwas wirklich Ungutes für die Juden Polens zusammenbraute, merken die Oberschlesier rund um Kattowitz und Sosnowitz aber wesentlich später als die Warschauer. Schon im Juni 1967, als die meisten Ostblockländer nach dem Sechs-Tage-Krieg im Nahen Osten die diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrachen, hielt Wladyslaw Gomulka, der Generalsekretär der kommunistischen Partei Polens, eine antisemitische Rede. „Zum ersten Mal bezeichnete er dort die Juden Polens als ‚fünfte Kolonne‘ und stellte unsere Loyalität zum polnischen Staat infrage“, so Sobelman.

Trotz der kommunistischen Erfolgspropaganda war die Wirtschaftsmisere in Polen nicht zu übersehen. Fleisch war knapp, die Lebensmittelpreise stiegen, schließlich kam es zu ersten Streiks. In der Parteiführung begannen Gomulka und Innenminister Mieczyslaw Moczar und seine „Partisanen“ um die Macht zu konkurrieren. Zudem gab es ein liberales Lager in der Partei, das beide – Gomulka wie Moczar – zurückzudrängen versuchten. Das gemeinsame Konzept Gomulkas und Moczars war die Schaffung eines polnischen Sozialismus mit patriotisch-nationalistischem Einschlag. Zum gefährlichsten äußeren Feind erklärte Polens Parteipropaganda Westdeutschland und Israel, während im Innern angeblich „die Zionisten“ als die Handlanger der „imperialistischen Mächte“ bekämpft werden mussten. Zudem hätten sich Polens Juden direkt nach dem Krieg der Verbrechen des polnischen Stalinismus schuldig gemacht.

„Dass die Partei Ende Januar 1968 das Theaterstück ‚Die Totenfeier’ von Adam Mickiewicz in Warschau absetzen ließ, es danach zu Studentenprotesten kam und im März die ersten Studenten verhaftet wurden, erfuhren wir in Sosnowitz erst mit einem gewissen Zeitverzug“, erzählt Sobelman. Die dann einsetzende massive antisemitische Hetze in den Staatsmedien und auf spontanen Arbeiterkundgebungen erfasste allerdings das ganze Land. Immer mehr Menschen wurden verhaftet, doch nur Zionisten als Schuldige öffentlich gebrandmarkt. Am 19. März 1968 hielt Gomulka vor 3000 Parteiaktivisten im Warschauer Kulturpalast eine antisemitische Hetzrede, die im Radio und Fernsehen übertragen wurde. „Ich habe diese Rede im Radio verfolgt. Sie hat unser Leben erschüttert. Es war plötzlich klar, dass es für uns Juden keinen Platz mehr in Polen gab“. Vor dem Holocaust lebten in Polen rund 3,5 Millionen Juden. Rund drei Millionen ermordeten die Deutschen in den Jahren 1939 bis 1945. Hunderttausende verließen nach den Nachkriegspogromen das Land, Ende der 1960er-Jahre noch einmal rund 20 000. Auch die beiden Sobelmans – Vater und Sohn – machten sich Mitte 1969 auf eine Reise ohne Rückfahrkarte. Heute leben in Polen nur noch bis zu 20 000 Juden. Von den März-Emigranten ist kaum jemand zurückgekommen.